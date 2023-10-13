В Москве обвинили судебную систему в «предвзятости к иностранцам»

Владимир Гладков .  
13.10.2023 19:48
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал


Российские суды якобы политически предвзяты к иностранным инвесторам, которые оказываются битыми и в западных государствах, и в РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила адвокат Эльмира Кондратьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские суды якобы политически предвзяты к иностранным инвесторам, которые оказываются битыми и в западных...

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«Мы, юристы, очень часто сейчас встречаемся с крайне категоричным отношением российских судов к иностранным участникам, независимо от их позиции.

Я независимо отношусь к нашей судебной системе, и к судебной правовой системе, очень часто вижу обоснованные иски к иностранным компаниям. Но если бы на месте этого иностранца была российская компания, с высокой долей вероятности, она защитит свои интересы, а как только появляется иностранец, практически все шансы на защиту своих интересов у него утрачиваются», – утверждает Кондратьева.

Она привела несколько примеров такой «политизированной категоричности» российских судов.

«Группа споров вокруг Калининградского торгового морского порта. Там были корпоративные споры, когда иностранный инвестор пытался получить защиту в суде.

И в одном из споров иностранный инвестор говорит: «Мне нужно подготовиться к годовому собранию, предоставьте мне необходимые документы для выборов в Совет директоров». Но порт ему отказывает, и суд говорит: «Правильно, мы тебе не должны давать документы. Ты зарегистрирован в Британии, и можешь использовать эту информацию во вред России, будут новые санкции».

Иностранный инвестор приходит в суд и говорит: «Меня не пустили на годовое собрание». Суд говорит, что там была пропускная система, и сам виноват, что не попал.

Другая категория споров не совсем корпоративная, суды настойчиво продолжают принимать зачастую неисполнимые решения. Огромное количество иностранных подрядчиков рады бы исполнять обязательства в отношении российских заказчиков, но не могут этого сделать.

Потому что над ними, как и над нашим бизнесом, стоит своё государство. И иностранные государства под страхом уголовной ответственности зачастую запрещают им работать с россиянами. Они приходят в суды, они не пропадают, не игнорируют требования, но суды продолжают настойчиво выносить требования, обязывая их продолжать исполнять обязательства в отношении российских заказчиков.

Хорошо, что российский суд поддерживает российский бизнес. Но что делать с этими неисполнимыми решениями? Они не исполняются ни здесь, ни там, и в общем такая вот ситуация», – добавила юрист.

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