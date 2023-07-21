В Москве обвинили Запад в фактическом геноциде населения Донбасса

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Страны западного блока не просто закрывают глаза, но и активно помогают Киеву совершать многочисленные военные преступления и геноцид населения Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брод пояснил, что экспертами Международного общественного трибунала по Украине был подготовлен специальный доклад, посвященный анализу военных преступлений Украины за последние годы.

«Действия украинских политиков, органов государственной власти и силовых структур с 2014 года в отношении жителей Донбасса носят преднамеренный преступный характер, противоречат как нормам международного права, так и законодательству Украины. Массовые преступления, совершённые украинским государством в отношении собственных граждан, проживающих на территории Донбасса, имеют все признаки геноцида. Массовые внесудебные расправы над военнопленными, пытки, издевательства, убийства, негуманное отношение к военнопленным свидетельствует о совершении украинской стороной в период с 2014 года военных преступлений», – сказал Брод.

Кроме того, он обвинил Украину в регулярном применении запрещённых видов вооружения.

«Более того, наблюдается тенденция к постоянному расширению применения запрещённых видов оружия, наращивание военного арсенала, прежде всего за счёт поставок со стороны стран НАТО. Пиком этой политики является решение США о поставках кассетных вооружений, которые уже начали применяться. Серьёзную угрозу представляют действия украинских военных в отношении ядерных объектов, обстрелы и провокации вокруг ЗАЭС, деятельность на Украине биологических лабораторий США, возможное применение оружия с обеднённым ураном. Все эти факты представляют огромную угрозу мирному населению – как Донбасса, так и сопредельных территорий», – добавил правозащитник.

Он подчеркнул, что параллельно с военными преступлениями, внутри самой Украины происходят репрессии против инакомыслящих, оппозиционеров, журналистов, запрещена деятельность оппозиционных СМИ, происходят гонения на церковь, гонения по языковому признаку, и другие примеры нарушения прав человека.

«Особую тревогу вызывают систематические и массовые факты дискредитации населения по национальному, языковому и религиозному признакам», – добавил Брод.

Российский чиновник подчеркнул, что это всё происходит исключительно с одобрения стран западного блока.

«Политика украинского руководства стала возможной исключительно с молчаливого согласия иностранных государств, оказывающих прямую военную и политическую поддержку действующей власти. А также крупных международных организаций, которые на протяжении многих лет не замечают преступлений киевского режима. Если же эти преступления и замечаются, то следуют весьма мягкие, абсолютно ни к чему не призывающие заявления. И никаких санкций или ответственности со стороны международного сообщества нет», – возмутился правозащитник.