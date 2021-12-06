В Москве объяснили, как на Украине реализовался сценарий «Планеты обезъян»

Новости Украины

Майдан превратил Украину в своего рода планету обезъян, которые научились говорить, объединяться и время от времени бунтовать.

Об этом в эфире интернет-канала RusUkrNews заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помнишь бессмертное творение «Планета обезъян»? Там, в принципе, в подробностях не описыватеся, как состоялся этот бунт мартышек, но в принципе, основные причины, почему это могло состояться, понять можно… Это то же самое, что Майдан на Украине, что BLM в Соединенных Штатах, это одного и того же поля ягоды. Бунт слуг.

Вот, мартышек научили говорить и за счет того, что они научились говорить, их пристроили бесплатными слугами. В результате на них упало полностью все обслуживание человечества. Потом они взбунтовались. Но слуги-то бунтуют довольно часто, но почему этот бунт вдруг удался? Казалось бы, что они представляют? Да ничего.

Он удался потому, что человечество переложило большую часть своей материальной ответственности на плечи этих самых слуг. То есть, оно буквально обленилось… Так вот, эти мартышки, которые прыгают что в США, что на Украине, что пытаются прыгать в Европе, они тоже говорить умеют и достаточно организованно. И фактически, то, что там постоянно происходит, все эти майданы – это тоже бунты слуг. Это в основном обслуживающий персонал», – заключил Ищенко.