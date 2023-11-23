В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

Владимир Гладков.  
23.11.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые действий из-за самого факта начала обсуждений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые...

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«В рамках переговоров важно доверие, как бы шаблонно это ни звучало. Я напомню, что президент показал [стамбульские] договорённости, и сразу стал понятен наш отход от Киева, когда мы уже практически взяли его в кольцо.

Это было урегулирование, одно из условий сделки, что вот мы показываем жест доброй воли, а потом они выполняют свою часть. Они её не выполнили.

Поэтому сейчас мы говорим, что к переговорам готовы, давайте обсуждать, но никакой остановки боевых действий не прекращается, мы будем и дальше двигаться вперёд» – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что много других проблемных вопросов, решением которых стороны могли бы заняться.

«Точек соприкосновения на самом деле очень много – там и гуманитарная часть, и обмены, и энергетика, и люди. Очень много моментов, о которых можно говорить.

Но замораживание конфликта и получение террористического государства, которое будет постоянно наносить удары беспилотниками, а также проводить теракты на нашей территории – для нас это просто отложенная проблема будущим поколениям. Поэтому её нужно решать сейчас.

Должна быть проведена полная санация этого режима», – подытожил Клинцевич.

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