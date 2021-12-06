В Москве объяснили, какое ядерное оружие может быть размещено в Белоруссии

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Если на территории Белоруссии будет размещаться ядерное оружие, оно будет тактическим.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя недавние слова Александра Лукашенко о готовности обратиться к РФ с соответствующей просьбой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь не идет о возобновлении формата прежнего присутствия частей РВСН, который имел место на момент распада СССР. Очевидно, речь идет о размещении тактического ядерного оружия и его носителей. Это очень чувствительный аспект», – сказал Коротченко.

Он напомнил, что заявление Лукашенко стало реакцией на высказанное США намерение разместить ядерное оружие в Польше.

«Хотя Александр Григорьевич не стал называть типы носителей и возможные боезаряды, их тротиловый эквивалент, я считаю, что если на территории Польши появится американское тактическое ядерное оружие, то, очевидно, по согласованию Москвы и Минска речь может идти о размещении российского тактического ядерного оружия и его носителей, каковыми могут выступать современные комплексы, в частности «Искандер М». Это, конечно, крайний сценарий – нежелательный. Мы категорически не приветствуем его, но в рамках защиты суверенитета Союзного государства ответ совершенно очевиден», – сказал Коротченко.

Он также считает ключевой задачей союзников укрепление совместной группировки ПВО. Эксперт напомнил, что безопасность Белорусской АЭС будут обеспечивать российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

«Это сегодня лучший в мире комплекс малой дальности, способный гарантированно поражать любую номенклатуру цели начиная от стратегических бомбардировщиков и заканчивая беспилотниками в зоне своей ответственности. Насколько мы можем судить, Беларусь намерена продолжить закупку этих комплексов для наращивания их группировки и обеспечения защиты критических объектов инфраструктуры. Кроме того, президент Лукашенко изъявил желание приобрести дальнобойную российскую зенитную систему С-400. Я полагаю, мы найдем возможность в рамках нашей военно-технической кооперации реализовать такие пожелания в самые короткие сроки. Россия тем самым решит задачи и своей безопасности», – сказал Коротченко.

Он также подчеркнул важность взаимодействия России и Белоруссии по линии спецслужб.