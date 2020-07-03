В Москве объяснили Лукашенко, чем для него закончатся объятия с Западом

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Наиболее чувствительной для России темой белорусских выборов стали «западные маневры» Александра Лукашенко.

Об этом заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в экспертном сообществе очень внимательно следим за этими маневрами, регистрируем беспокоящие нас вещи. Понимая, что происходит на Западе, я бы сказал, что у Лукашенко нет там друзей.

Запад пытается использовать Александра Георгиевича, чтобы Белоруссия стала кирпичиком в новой Берлинской стене, которая разделит Западную Европу и Европейскую Россию. К сожалению, здесь Александр Григорьевич может попасть в очень узкую ситуацию, играя в эту игру», – сказал Мухин.

Он считает опасной для белорусского президента его показушную дружбу с бывшим шефом ЦРУ Майком Помпео.

«В целом Запад, несмотря на раскрытые объятия, не доверяет Лукашенко. Это выражается в том, что никаких серьезных соглашений с ним, помимо простых обещаний, на заключается. Особенностью являются трепетные на первые взгляд отношения с Майком Помпео.

Я могу сказать, что Александр Григорьевич находится в большой опасности, если надеется на верность этого человека», – предупредил эксперт.