В Москве объяснили Лукашенко, чем для него закончатся объятия с Западом
Наиболее чувствительной для России темой белорусских выборов стали «западные маневры» Александра Лукашенко.
Об этом заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы в экспертном сообществе очень внимательно следим за этими маневрами, регистрируем беспокоящие нас вещи. Понимая, что происходит на Западе, я бы сказал, что у Лукашенко нет там друзей.
Запад пытается использовать Александра Георгиевича, чтобы Белоруссия стала кирпичиком в новой Берлинской стене, которая разделит Западную Европу и Европейскую Россию. К сожалению, здесь Александр Григорьевич может попасть в очень узкую ситуацию, играя в эту игру», – сказал Мухин.
Он считает опасной для белорусского президента его показушную дружбу с бывшим шефом ЦРУ Майком Помпео.
«В целом Запад, несмотря на раскрытые объятия, не доверяет Лукашенко. Это выражается в том, что никаких серьезных соглашений с ним, помимо простых обещаний, на заключается. Особенностью являются трепетные на первые взгляд отношения с Майком Помпео.
Я могу сказать, что Александр Григорьевич находится в большой опасности, если надеется на верность этого человека», – предупредил эксперт.
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