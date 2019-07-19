В Москве объяснили, почему Медведчук не выстрелил

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Ставка на проект Виктора Медведчука, который собрал в свой предвыборный список олигархов, уже не раз предававших интересы Юго-Востока, – ошибка. Избирателям хорошо известны эти персонажи, поэтому рейтинг партии упёрся в 15% поддержки, не помогают даже встречи с руководством России, а других идей в штабе Медведчука, похоже, не оказалось.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, сейчас перед выборами многие, исходя из предвыборных соображений, говорили о возрождении минского переговорного формата, об этом говорили и приезжающие в Москву Медведчук, Бойко и теперь Рабинович.

На мой взгляд, их встречи с политическим руководством РФ на разных уровнях совершенно ничего им не дают, это слишком тупая, на мой взгляд, позиция тех, кто это всё задумывает считать, что они, таким образом, что-то им помогут. На самом деле, совершенно не помогут, это выглядит, на мой взгляд, совершенно смешно и дико.

Более того, мы знаем, что эти люди отрабатывают свои бизнес-интересы, они хотят завести своего посредника для продолжения транзита газа на Украине, это больше и похоже на защиту бизнес-интересов», – заявил Бондаренко.