В Москве объяснили, почему на Украине не будет «корейского сценария»

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Заморозка конфликта на Украине по «корейскому сценарию» невозможна, потому что скоро антироссийские санкции начнут разваливаться, и всё разрешится куда быстрее.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в сценарий «Тридцать восьмой параллели», как в Корее – делёжка на Север и Юг, и некая заморозка конфликта на десятилетия. Какая-то кратковременная заморозка на несколько лет – ещё куда ни шло. Я допускаю вариант, который был с 2015 до 2022 года. Что-то такое может быть, хотя я уверена, что там будет всё быстрее. Как некая стабильная система – нет категорически», – сказала Алкснис.

Она подчеркнула, что за девять лет Россия настолько свыклась с санкциями, что они стали незначительным фоном.

«То, что можно много лет жить под санкциями – это тоже уже устаревшее, поезд про это уже ушёл. Это в 2014 году, если бы против нас ввели такие санкции, этот выбор был бы актуален тогда – что Иран живёт под санкциями, и КНДР, маленькая и нищая, выжила. То есть, можно жить. Сейчас мы уже прошли так далеко, что на самом деле нынешние санкции – это ерунда, не имеющая значения. Это фон. Потому что речь идёт уже о другом, и перестройка мира зашла так далеко, что все эти санкции в какой-то момент просто сами начнут окончательно отваливаться», – добавила обозреватель.

«Но и Иран, и КНДР, дают пример способности выживания маленькой, очень бедной системы, в ситуации жесточайшего давления на протяжении десятилетий. Это потрясающий, уникальный опыт, который надо иметь в виду», – подытожила Алкснис.