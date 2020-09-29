В Москве объяснили, почему Нагорный Карабах не попадает под защиту ОДКБ

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Нагорный Карабах не признан даже самой Арменией, поэтому самопровозглашенная республика не попадает под взаимную защиту членов ОДКБ – у России нет юридических оснований для официальной военной помощи Еревану.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Армению называют военным союзником России, но напали не на Армению. Потому что есть такие горячие головы, которые говорят, что напали на российского военного союзника, и Россия должны вмешаться. Но Россия не может вмешаться, потому что на кону стоит договор ОДКБ. Посол Армении в Москве сказал: «Мы не будем обращаться к протоколу ОДКБ», – напомнил эксперт.

«Те договора, которые мы подписали с Арменией о её защите и о том, что она – наш военный союзник, распространяются только на территорию Армении. Если кто-то нападает на Армению, а Алиев сказал: «Мы не будем нападать на территорию Армении». Но на Нагорный Карабах это не распространяется», – также отметил эксперт.