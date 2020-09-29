29.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Армения, Вооруженные силы, Россия
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В Москве объяснили, почему Нагорный Карабах не попадает под защиту ОДКБ


Нагорный Карабах не признан даже самой Арменией, поэтому самопровозглашенная республика не попадает под взаимную защиту членов ОДКБ – у России нет юридических оснований для официальной военной помощи Еревану.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Армению называют военным союзником России, но напали не на Армению. Потому что есть такие горячие головы, которые говорят, что напали на российского военного союзника, и Россия должны вмешаться. Но Россия не может вмешаться, потому что на кону стоит договор ОДКБ. Посол Армении в Москве сказал: «Мы не будем обращаться к протоколу ОДКБ», – напомнил эксперт.

«Те договора, которые мы подписали с Арменией о её защите и о том, что она – наш военный союзник, распространяются только на территорию Армении. Если кто-то нападает на Армению, а Алиев сказал: «Мы не будем нападать на территорию Армении». Но на Нагорный Карабах это не распространяется», – также отметил эксперт.

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