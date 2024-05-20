В Москве объяснили, почему не видно множества «Армат»

Вместо производства дорогостоящих «Армат» российский ВПК занимается модернизацией хороших, а главное, – массово выпущенных Т-72.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас не представлены в большом количестве танки «Армата», Т-90, и прочее? Потому что цена у них дикая. Да, они будут более эффективны, но у них цена в разы выше, просто из-за того, что другие материалы, и прочее.

А переоборудовать Т-72, докрутить, и обеспечить нужный эффект, с нужными правилами безопасности… это 20% усилий и 80% результата. Это сейчас выгоднее. Не в том смысле, что это старая техника получается – нет, нормальная. Но в таких объёмах мы бы не потянули создание «Армат», – отметил он.