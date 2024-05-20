В Москве объяснили, почему не видно множества «Армат»

Владимир Гладков.  
20.05.2024 21:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 925
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо производства дорогостоящих «Армат» российский ВПК занимается модернизацией хороших, а главное, – массово выпущенных Т-72.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо производства дорогостоящих «Армат» российский ВПК занимается модернизацией хороших, а главное, – массово выпущенных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Почему у нас не представлены в большом количестве танки «Армата», Т-90, и прочее? Потому что цена у них дикая. Да, они будут более эффективны, но у них цена в разы выше, просто из-за того, что другие материалы, и прочее.

А переоборудовать Т-72, докрутить, и обеспечить нужный эффект, с нужными правилами безопасности… это 20% усилий и 80% результата. Это сейчас выгоднее. Не в том смысле, что это старая техника получается – нет, нормальная. Но в таких объёмах мы бы не потянули создание «Армат», – отметил он.

«Они замечательные, но это танк для других войн, для точечных войн. Это будущее», – заключил Школьников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть