22.06.2018, Москва, Елена Острякова

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В Москве объяснили, почему Порошенко стал названивать Путину

Опасности украинских провокаций во время Чемпионата мира по футболу больше не существует. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев.

«Время уже ушло. Порошенко уже готовится к выборам и не может позволить себе серьезных провокаций. Максимум, что возможно – захват новых населенных пунктов в «серой зоне», – сказал Михеев.

Как часть предвыборной кампании он предлагает рассматривать и участившиеся звонки Петра Порошенко российскому президенту Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он хочет показать, что может разговаривать с Путиным. Больше никто не может. Он добирает от него веса. Он пытается наладить диалог, учитывая предстоящие выборы. Чтобы на эти выборы никто не повлиял. Ему нужна будет легитимация. Прошлые выборы мы признали авансом, зря это сделали. Он этим воспользовался. А вот что будет со следующими? Поэтому Порошенко звонит», – сказал Михеев.

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