В Москве объяснили, почему предложения применить ТЯО на Украине – это ерунда

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В зоне СВО нет военных целей для применения тактического ядерного оружия, потому что бандеровцы растянуты вдоль всего фронта и сидят в окопах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С военной точки зрения применение ТЯО – это ерунда, не слушайте этих диванных стратегов, которые, ковыряя в носу перед телевизором, рассуждают о том, как бы сбросить бомбу на какой-то городок. Гурулев конечно крупный стратег, опытный. Но я не понимаю, как человек, который командовал армией, может предложить сбросить бомбу, с точки зрения именно военной целесообразности. Сейчас и наши, и украинские Вооружённые силы – очень сильно растянуты по фронту, и нет таких мест, куда можно наносить тактический ядерный удар. Может быть, только мост, если какой-то каким-то чудом уцелел. Хотя мы не разбомбили его, скорее всего, не потому что не могли, а потому что не хотели. Нет таких целей, чтобы нанести ядерный удар по какому-то батальону, его фронт растянут не на километр-два, а на добрый десяток километров. И эти люди сидят в окопах, в укрытиях. Вы нанесёте минимальный ущерб, и ничего им не сделаете, кроме того, что просто используете ТЯО», – сказал Подберезкин.

Он подчеркнул, что и с политической точки зрения применение ТЯО будет очень не выгодно.

«Потому что многие страны поставляют свою помощь ВСУ в зависимости от того, будем мы использовать ТЯО, или нет. То есть, с политической точки зрения для нас это не выгодно. А с точки зрения военной – я не знаю, какие цели хотел бомбить Гурулев. Работино – это село, там несколько батальонов по всем флангам размазаны. Ну нанесёте вы удар, уничтожите это село, от которого и так ничего не осталось», – подытожил эксперт.