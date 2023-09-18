В Москве объяснили, почему России не нужны снаряды из КНДР

Владимир Гладков .  
18.09.2023 21:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на полтора года СВО, у России всё ещё достаточно своих боеприпасов, и в поставках из КНДР нет необходимости.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на полтора года СВО, у России всё ещё достаточно своих боеприпасов, и в...

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В студии попросили оценить возможность поставок в России северокорейских боеприпасов и артиллерийских систем.

«Я думаю, нам эти все системы не особо нужны, потому что есть своё. Западное высказывание о том, что у них много снарядов 152-мм, и нам эти снаряды якобы нужны – не понимаю, почему западные эксперты живут в таком иллюзорном мире.

У нас не было проблем со снарядами. Были проблемы, даже президент это упомянул, что были проблемы со снарядами в контексте логистики. Страна огромная, и представьте, что из Сибири вам надо доставить под Донецк сорок эшелонов, в каждом сорок или шестьдесят вагонов, и всё это забито снарядами 152-мм. Проблемы чисто логистические», – сказал Борзенко.

Он подчеркнул, что Россия обладает огромными запасами боеприпасов ещё со времён СССР. И примером тому может быть склад в Приднестровье.

«И такие склады есть по всей России. Снаряды у нас есть, и корейские нам не нужны», – добавил военный журналист.

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