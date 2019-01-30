В Москве объяснили, почему сделана ставка на Пушилина, а не Ходаковского

30.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Донецкая Народная Республика должна следовать курсом, заданным Россией, у которой были свои причины сделать ставку на не имеющего боевого опыта Дениса Пушилина.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ремизова, Пушилин “не для того приведен к власти в Донецке, чтобы кого-то за собой куда-то вести, а для того, чтобы не мешать тем решениям, которые будут приняты”.

«Условный Ходаковский [экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона “Восток”] мог бы, наверное, стать фигурой политически привлекательной и интересной в масштабе Юго-Востока Украины. Ходаковский – один из полевых командиров, который хотел баллотироваться на президентский пост. По сути, он из таких известных и крупных единственный, оставшийся в живых. Он имеет украинский генезис, в каких-то силовых структурах работал [нач. отдела ЦСО «А» СБУ в Донецкой области], но на ранних этапах перешел на сторону Донбасса и имеет авторитет среди воюющих людей.

Из крупных фигур он единственный или один из немногих, имеющих такой авторитет. При этом он лишен налета одиозности, который имели уже погибшие полевые командиры. Фигура такой формации, наверное, могла бы оказаться привлекательной для умов и сердец людей, которые живут в Харьковской области, подконтрольной Киеву части Донбасса и других русскоязычных регионах», – пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание на пассивность Юго-Востока Украины.

«Россия информационно-политическими средствами не ведет борьбы за симпатии русскоязычных жителей Юго-Востока Украины. Юго-Восток – это серьезная часть геополитического пространства, и люди там, мягко говоря, не в восторге от той модели, которая восторжествовала в Киеве в 2014 году. Но они политически пассивны», – добавил Ремизов.

Напомним, в ходе своей инаугурации на пост главы ДНР Денис Пушилин заявил, что его задачей является сплочение народа Донбасса вокруг главной цели – жить одной семьёй с народом России, на что депутат Госдумы РФ Андрей Козенко пообещал Донбассу жизнь в едином государстве.