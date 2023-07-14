В Москве объяснили, почему СВО идёт медленнее, чем Великая Отечественная война

Из-за недостаточно численности российской группировки и большей протяжённости линии фронта освобождение Украины будет длиться намного дольше, чем во времена Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Давайте сравним, и многие вещи станут понятны. Изначальная группировка, когда мы входили, была 150 тысяч. Потом увеличили до 300 тысяч, потом увеличили ещё, за счёт добровольцев», – сказал военный журналист.

«У меня отец в годы Великой Отечественной войны освобождал Украину. И тут недавно я полез в его старые военные карты. Разложил карту Украины, на которой была чётко прорисована линия обороны немцев – и та линия обороны чётко ложится на ту линию, которая сейчас между нами и ВСУ. По тем же самым точкам, тем же самым уже перекопанным заново немецким окопам. Всё повторяется.

Он подчеркнул, что во времена Великой Отечественной войны в освобождении Украины участвовало порядка двух миллионов солдат.

«Теперь мы с вами сравниваем с тем, что было в 1943-44, у нас было четыре фронта, и ещё один в резерве. На острие удара у нас стояло сначала миллион двести, а потом и два миллиона человек. Вы можете сравнить с тем, что мы имеем сегодня.

При том количестве войск, что было у Красной Армии, мы могли делать прорывы, могли разрезать линию обороны противника, и уходить на 70-80 километров внутрь. Естественно, всё это происходило достаточно быстро, освобождение Украины длилось 4-6 месяцев.

А сколько мы сейчас стоим на этой линии соприкосновения, построенной Суровикиным с сентября прошлого года? Зато линия обороны добротная и, что бы ВСУшники не делали, они пробиться не могут.

Есть и ещё один показатель – в Великую Отечественную фронт был протяжённостью в 600 километров, а у нас сейчас с ВСУ 816 километров.

Конечно, должно быть наступление, но какими силами, и на каком участке? Если сравнивать с Великой Отечественной, то освобождение Украины будет гораздо более длительным, при том количестве войск, которое есть сейчас», – подытожил Борзенко.