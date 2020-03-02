В Москве объяснили, почему украинского государства не существует в природе

02.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина не является страной нормального мира и давно превратилась в сегментированные осколки с противоположными ценностями и интересами.

Об этом в эфире «Россия 24» заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, мы просто привыкли отождествлять понятия народ, страна, государство в нормальном мире – это синонимы. В случае с Украиной – народ живет самостоятельно, страна расколота на разные сегменты, а государства вообще нет.

Для 99% народа на Украине 9 мая – это праздник, но они не могут выйти и его отпраздновать. Но я знаю, что в Николаеве выходят и дают отпор бандеровцам… И в Запорожье, и во многих городах Украины. И я жду, когда нормальные люди вернут себе страну», – отметил Мартынов.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов призвал Украину провести всенародный референдум относительно празднования Дня Победы.

«Если мы берем социологические опросы, на Юго-Востоке Украины хотят праздновать 9 мая. Если Зеленский народный президент, пусть проведёт референдум. Если Зеленский народный президент, он должен слушать большинство народа, а не 7%», – заявил эксперт.