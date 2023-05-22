В Москве объяснили, почему в новой «Ялте» может не оказаться голоса Белоруссии

Владимир Гладков .  
22.05.2023 18:57
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Союзникам России, желающим иметь голос в грядущем переделе мира, следует принять более активное участие в СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Союзникам России, желающим иметь голос в грядущем переделе мира, следует принять более активное участие...

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«Все войны заканчиваются миром. Наша страна (Белоруссия – прим.) приложила и прилагает максимум усилий. Будет ли слышан голос Минска в новой Ялте или новом Потсдаме?», – зачитала ведущая вопрос из Белоруссии.

«Есть подразделение «Пятнашка», там абхазы и осетины играют большую роль. Абхазов не то чтобы как-то подталкивает Россия, но они на постоянной основе проводят ротации. Их не так много.

А почему в Белоруссии такого движения нет? Почему нет белорусских, азербайджанских рот? То есть, они показывают, что это не их война. А плюшки, конечно, собрать хочется. Если они нагоняют свою значимость – это означает, что они опять хотят что-то вытянуть из России.

Не будет [голоса Минска в новой Ялте или Потсдаме], потому что белорусских батальонов здесь нет, нет белорусской «Пятнашки»», – объяснил Хайруллин.

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