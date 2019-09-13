В Москве объяснили, почему Зе безнадежен

13.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Не смотря на некоторые якобы мирные инициативы украинского президента Владимира Зеленского, цель Киева и стоящего за ним Запада осталась прежней – полная капитуляция России.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны видеть, что на Украине ничего не поменялось – курс на НАТО и ЕС, РФ агрессор по закону, постоянные призывы увеличивать санкции, отказ говорить с «сепаратистами» сохраняется.

В отношении Луганска всё очень чётко и понятно – эти республики должны быть уничтожены, все Минские соглашения переворачиваются в том формате, что сначала давайте решим проблемы безопасности – разделение вывод войск, и так далее, а уже потом политические вопросы.

И ведь не скрывают, что даже если будут какие-то выборы, то новые власти региона не получат никакого статуса автономии.

То есть, по идее, весь наш намечающийся диалог и этот обмен, который стимулировал проведение встречи четвёрки в нормандском формате – это фактически – то прокрустово ложе, в которое заводят Россию, под удар Запада, потому что цели сохраняются те же – капитуляция РФ.

Мы должны капитулировать. Никто нам не говорил о каких-то компромиссах, это мы сами себе говорим о компромиссах. «Отдайте Крым, выматывайтесь с Донбасса», и тому подобное», – предостерегает Суздальцев.