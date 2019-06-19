В Москве объяснили, с какой целью Запад загоняет Украину в кредитную кабалу

19.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Западные «партнёры» дают Украине огромные кредиты, продают газ и вооружение в долг для того, чтобы потом в один момент потребовать от ослабленной и обнищавшей страны рассчитаться, и в итоге отобрать территории в счёт погашения долга.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Придется по этому пути идти для того, чтобы Украину в долги вогнать по уши через «супер-газ», давать долги, кредиты, вооружение, для чего это нужно? Для того, чтобы лет через 50, а может быть и раньше, подвести к черте, когда придут и скажут: «Давайте, платите уже по долгам».

А у них ничего нету, экономика разрушена. Мы же воюем 50 лет. Они скажут: «Господа украинцы, у вас есть земля». Вот цель для всех, в том числе и для Польши. Польша в одно прекрасно утро проснётся и вспомнит про Львовскую область, и скажет: «Ну, друзья, давайте ею уже поделимся. Мы вам эти F-35 (которые Польша планирует купить у США – прим. ред.) лет через 50, которые отлетают, а вы нам Львовскую область». Америка придёт со своими претензиями.

Но если так дело пойдёт, то там и украинцев не останется – они через безвиз уедут по европам, америкам, и не вернутся», – добавил эксперт.