В Москве объяснили Украине, что нужно сделать для продолжения транзита газа

22.09.2021 19:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Киев хочет, чтобы РФ продолжила транзит газа через Украину, ему пора прекратить войну против Донбасса и покончить с антироссийской политикой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если бы Украина, её, власти, хотели бы получать деньги за транзит, они должны были бы сделать русский язык вторым государственным, сделать реальные шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе. Много чего нужно сделать. Но они делают всё наоборот. После этого говорят: «А почему Россия не хочет пользоваться их газовой системой»? Да потому что любой гражданин России скажет: «Не пользуйтесь этой системой, не транзитируйте газ через Украину». Чтобы этот русофобский, антинародный режим обанкротился. Не финансируйте тех, кто стреляет в Донбассе в мирный русский народ, который там живёт. Это скажет любой гражданин России, который живёт в Донбассе, в Воронеже, Крыму, где угодно. Вот позиция России. А они ещё что-то удивляются. И всё переворачивают с головы на ноги», – сказал он.

Более того, Николай Стариков подчеркнул, что России пора перестать пытаться договариваться с Западом, который инициировал в 2014 году государственный переворот на Украине.

«Но мы должны понять, что сегодняшняя позиция Запада не вызвана какими-то нашими шагами. Это всё равно, что, например, мы вечером возвращаемся домой, к нам подходит группа хулиганов, которая начинает задавать вопросы – есть ли у нас сигареты, правильно ли у нас шапка надета. Мы же понимаем, что они хотят побить, подраться, потому что им хочется драться, они пьяные, им нужно содержимое нашего кошелька. А не потому – что реально у нас нет шляпы или мы не курим. То же самое – гражданскую войну на Украине, государственный переворот Запад инициировал для того, чтобы создать повод для давления на Россию, а не потому, что Россия сделала что-то не так», – резюмировал публицист.