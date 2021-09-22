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22.09.2021 19:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина
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В Москве объяснили Украине, что нужно сделать для продолжения транзита газа

Новости УкраиныЕсли Киев хочет, чтобы РФ продолжила транзит газа через Украину, ему пора прекратить войну...

Если Киев хочет, чтобы РФ продолжила транзит газа через Украину, ему пора прекратить войну против Донбасса и покончить с антироссийской политикой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Украина, её, власти, хотели бы получать деньги за транзит, они должны были бы сделать русский язык вторым государственным, сделать реальные шаги к прекращению гражданской войны в Донбассе. Много чего нужно сделать. Но они делают всё наоборот.

После этого говорят: «А почему Россия не хочет пользоваться их газовой системой»? Да потому что любой гражданин России скажет: «Не пользуйтесь этой системой, не транзитируйте газ через Украину». Чтобы этот русофобский, антинародный режим обанкротился. Не финансируйте тех, кто стреляет в Донбассе в мирный русский народ, который там живёт. Это скажет любой гражданин России, который живёт в Донбассе, в Воронеже, Крыму, где угодно.

Вот позиция России. А они ещё что-то удивляются. И всё переворачивают с головы на ноги», – сказал он.

Более того, Николай Стариков подчеркнул, что России пора перестать пытаться договариваться с Западом, который инициировал в 2014 году государственный переворот на Украине.

«Но мы должны понять, что сегодняшняя позиция Запада не вызвана какими-то нашими шагами. Это всё равно, что, например, мы вечером возвращаемся домой, к нам подходит группа хулиганов, которая начинает задавать вопросы – есть ли у нас сигареты, правильно ли у нас шапка надета.

Мы же понимаем, что они хотят побить, подраться, потому что им хочется драться, они пьяные, им нужно содержимое нашего кошелька. А не потому – что реально у нас нет шляпы или мы не курим.

То же самое – гражданскую войну на Украине, государственный переворот Запад инициировал для того, чтобы  создать повод для давления на Россию, а не потому, что Россия сделала что-то не так», – резюмировал публицист.

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