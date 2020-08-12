В Москве объявили Лукашенко проектом Запада и «Мазепой нового времени»

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Нахождение Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии выгодно, прежде всего, западным странам и Украине, так как «Батька» ведёт откровенно русофобскую политику и в это же время финансируется из Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая зарубежная страна пользуется протестами в Белоруссии, она видит какие-то свои преимущества в этом. Для запада понятно, Белоруссия – это очень слабый союзник России, и происходящее там показывает слабость Лукашенко. А если Лукашенко слабый, и Россия его поддерживает – значит, она будет вкладывать в это огромные деньги, и сама будет слабеть. А вот клан Лукашенко будет богатеть.

Если это Украина – Зеленский очень осторожно подтвердил, призвал к миру. Хотя какой может быть мир, если Лукашенко фактически не признаёт поражение и устраивает военный путч? Но нет, украинская власть за Лукашенко. Потому что Лукашенко очень эффективно работает против России, и РФ ещё это и оплачивает. И Западу это тоже выгодно.

На самом деле сказать, что запад против Лукашенко – нет. Санкции не вернули… Не признали голосования, но они никогда не признают никакие голосования, и никаких мер предпринимать пока не будут», – отметил он.

Андрей Суздальцев подчеркнул, что настоящий союзник протестующего белорусского народа – это Россия, для которой Александр Лукашенко является предателем.

Если Лукашенко рвётся к западу – Лукашенко там не нужен, его там мигом уберут. А пока он в таком формате, что у России на деньгах, то он вполне реален. То есть, союзники белорусского народа не на западе, а на востоке.

Но обществу, конечно, Лукашенко осточертел. Лукашенко – это предатель, Мазепа. Но, с другой стороны, российская власть очень озабочена, потому что у них нет никакой замены.

Кроме всего прочего, Лукашенко держит в заложниках 33 гражданина России. Благодаря им Лукашенко и вырвал у России очень быстрое признание – понятно, что можно было ещё долго не признавать, видя, что происходит в стране.

Но я думаю, он их не выпустит, попытается ещё что-то выбить у Москвы. Он будет играть на том, что в России есть такие понятия, как «русские не сдаются» и «русские своих не бросают».

А в итоге, я даю 80%, он их всё равно отдаст Украине. Лукашенко твёрдо убеждён в какой-то своей богоизбранности, что ему всё сойдёт с рук», – резюмировал эксперт.