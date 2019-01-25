В Москве объявили нелегитимными выборы президента Украины

25.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Если украинцы объявляют «нелегитимными» прошедшие в России выборы из-за участия в них жителей Крыма, то и у Москвы есть все основания не признавать результаты грядущего голосования на Украине, которое будет проходить в условиях тотальной цензуры и политических репрессий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Государственной Думы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик пояснил, что основанием для непризнания выборов может быть, например, запрет на открытие избирательных участков в РФ, где проживают сотни тысяч украинских граждан, не поддерживающих нынешний режим, захвативший власть в Киеве.

«Ещё один момент, который всегда вызывает всплеск интересов – это пророссийские кандидаты. Конечно, нет таких кандидатов и быть не может. Есть только ряд деятелей на востоке Украины, которые боятся сказать, что могли бы сказать. И, в то же время, расколоты такие кандидаты как Бойко, Вилкул – эти люди являются частью политической элиты, они, может быть, хотят хорошего и говорят о каких-то отношениях с Россией, но, на самом деле, они не могут кардинально изменить ситуацию, потому что боятся, подвергаются преследованиям.

Эти выборы совершенно не должны признаваться РФ. Каждый раз, когда меня и ряд других депутатов цитируют украинские СМИ, то пишут: «Депутат нелегитимной Государственной Думы РФ», но на каком основании? На том основании, что есть депутаты от Крыма. Поэтому после того, как власть Украины отказала миллионам украинцев голосовать на выборах, мы можем спокойно говорить, что любой избранный президент Украины – нелегитимный», – подчеркнул Затулин.