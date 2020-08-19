В Москве объявились белорусские леворадикальные боевики-русофобы

19.08.2020, Москва, Вадим Егоров

На ежедневных пикетах возле белорусского посольства в России, проводимых московскими либералами, были замечены молодцеватые молодые люди с шарфиками минского футбольного клуба «МТЗ-РИПО» (Партизан).

Известно, что фанатами этого клуба являются леворадикалы-антифа, многие из которых воюют на Донбассе в батальоне «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подтянутые молодые люди лет двадцати пяти-тридцати в один из протестных дней разбавили сложившуюся протестную бело-красно-белую тусовку у посольства этой страны, состоящую из дам бальзаковского возраста, мечтательных девиц с крашеными волосами, хипстеров, завсегдатаев либеральных акций и городских сумасшедших.

Явившись на место в количестве около десяти человек, парни достали красно-белые шарфики с надписью «МТЗ-РИПО» – так до 2009 года назывался минский футбольный клуб «Партизан», прекративший свое существование в 2014 году.

«Подробнее о том, что за белорусские АНТИФА, которые стоят в первых рядах протестующих. Реально, были самыми боеспособными АНТИФА на постсоветском пространстве – примером для левых активистов России и Украины. Поддерживали ЛГБТ, социализм и мультикультурность.

Последним лидером фирмы был человек по имени Джафар. Имели филиалы помимо Минска в Иванцевичах, Орше и Марьиной Горке. Среди них много бойцов. Например, чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. С самого начала отличались антирусскими взглядами. В 2014 году поддержали Майдан. Часть даже влилась в состав полка «Азов» вместе с оппонентами из ультраправых группировок», – написал в своем телеграм-канале уроженец Одессы военкор Игорь Димитриев, вынужденный покинуть родной город после победы майдана.

При этом Димитриев также отмечает, что задержанный в Минске корреспондент либерального прозападного издания «Медуза» Максим Солопов также был когда-то антифа-активистом и левым скинхедом и вместе с братом Денисом, который и по сей день скрывается от российского правосудия в Европе, проходил по делу о нападении на администрацию Химок во время знаменитого противостояния в «химкинском лесу» (тогда российские либералы в интересах олигархов пытались сорвать прокладку скоростной трассы, прикрываясь экологическими лозунгами).

Леворадикальное движение «АНТИФА» или левых скинхедов было создано на базе анархистских, маоистских и троцкистских банд при поддержке этнического капитала и структур Сороса для противостояния правым радикалам.

А также для выплеска энергии пассионарной части европейского общества в бесконечных кровавых междоусобных стычках, позволяющих отвлечь ее внимание от несправедливости сложившегося мирового порядка.

Традиционно и агрессивно выступают против всех форм национализма, религии (в первую очередь, христианства), капитализма, поддерживают мигрантов, ЛГБТ, распространение наркотиков, хотя многие проповедуют спортивный образ жизни и веганство, многие традиционно противостоят государству и «империям».

В частности, на постсоветском пространстве большинство антифа выступают против претензий на воссоединение русского народа, считая это имперством, напротив, некоторые радикальные течения поддерживают распад Российской Федерации на этнические государства, а также независимые от Москвы Украину и Белоруссию.