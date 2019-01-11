В Москве официально заявили: 2019 год грозит не улучшением, а ухудшением на Украине

11.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый 2019-й год не принесет улучшений военно-политической обстановки на Украине – напротив, есть риск ухудшения ситуации. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2019-й год не сулит ничего хорошего, на мой взгляд, и на взгляд очень многих экспертов. Скорее всего, 2019-й тоже будет годом серьезных упущенных возможностей, с учетом предстоящих избирательных кампаний на Украине – президентских выборов 31 марта и парламентских выборов осенью. Поэтому ждать резкого изменения обстановки в зоне конфликта, наверное, не стоит», – отметил он.

При этом постпред России в ОБСЕ выразил мнение, что решить конфликт в Донбассе представится возможным только после замены политического и военного руководства в Киеве, однако прогнозы все равно остаются пессимистичными.

«Нужны очень серьезные изменения в политическом и военном руководстве, чтобы изменить ход событий в зоне конфликта. Как это будет при власти, которая получит народный мандат после выборов – посмотрим. Но, похоже, признаков серьезных изменений мы не наблюдаем. Наоборот, идет ухудшение военной обстановки. Мы это видим и по докладам СММ, и по работе наших военных экспертов в контактной группе. Украинские переговорщики отказываются идти на какие-либо компромиссные разговоры с Донецком и Луганском, а это – главная задача, поставленная в комплексе мер, и этот диалог должен вестись в треугольнике «Киев-Донецк-Луганск»», – резюмировал Александр Лукашевич.