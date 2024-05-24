В Москве опасаются, что Запад начнёт снабжать Украину новейшим типом оружия

Владимир Гладков.  
24.05.2024 20:47
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон может скоро понять, что ему дешевле и выгоднее поставлять Украине не танки и гаубицы, а ударные беспилотники, способные держать под контролем всё поле боя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон может скоро понять, что ему дешевле и выгоднее поставлять Украине не танки и...

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«Это вызывает опасение, то, что Блинкен увидел [во время визита на Украину], потому что все сейчас смотрят, как меняется современная война, что это не то, совершенно другое представление о поле боя.

И, конечно, если американцы это поймут, что им дешевле, условно говоря, не «Абрамс» и М777 поставлять Украине со 155-миллиметровыми снарядами, а комплектующие, либо уже готовую продукцию, которое дешёвое и эффективное, перекрывает полностью район боевых действий и не даёт спокойно ни подходить там с эвакуацией, либо с продуктами, либо припасами, ни отходить с ранеными. Поэтому, я боюсь, что все-таки Соединённые Штаты могут по этому пути пойти», – сказал Коц.

«У нас есть и промышленные производители, и народные проекты, и крупные, и мелкие. Сейчас, наверное, на фронте паритет по количеству FPV-дронов, но украинцы чуть впереди по дальности. Мы вот всё время в этой сфере как-то в роли догоняющего.

Они делают мощные ретрансляторы, с помощью которых летают очень далеко», – добавил военкор.

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