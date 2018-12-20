В Москве опасаются подхватить «свидомую» заразу от Украины

20.12.2018, Москва

Определённые признаки плавной «декоммунизации» наблюдаются и в России, хотя и не в такой радикальной форме, как это происходит на Украине.

Об этом в ходе «Круглого стола» в рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что перед тем, как осуществился государственный переворот на Украине, на протяжении долгого времени происходила социокультурная трансформация украинского общества. Иными словами, эти технологии были использованы уже на очень грамотно подготовленной почве с помощью трансформации социокультурных кодов украинского общества.

Мы видим, как сейчас на Украине всеми силами пытаются реабилитировать нацистских преступников, как происходит процесс декоммунизации. В нашей стране, в том числе с помощью СМИ, это осуждается, говоря о том, что нельзя переписывать историю. Но давайте внимательно присмотримся, к тому, что у нас происходит. Пусть это происходит не в такой радикальной форме, у нас нет такой идеологической надстройки, как у украинской власти, но, на наш взгляд, плавная декоммунизация происходит и в нашей стране», – заявил эксперт.

«Всё это выльется в итоге в то, что будут созданы различные экстремистские и террористические группировки, которые будут работать в качестве ударных сил реализации тех деструктивных технологий цветных революций, которые мы видели на Украине», – предупреждает Данюк.