В Москве опровергли главу МИД Украины: на следующей неделе обмена не будет

04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в программе 1+1 “Право на Владу” заявил, что между Киевом и Москвой готовится новый обмен удерживаемыми лицами, который будто-бы состоится уже на следующей неделе. Вместе с тем ряд источников в Москве скептически отнеслись к словам Пристайко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Зеленский просил Путина сделать ещё один промежуточный обмен перед Нормандской встречей, Президент России сказал, что возможно это произойдет. Большая вероятность, что обмен состоится, перед Нормандской встречей, этого очень хочет Зеленский и Макрон. Есть несколько условий. 7 октября должно состояться разведение вооружения в Петровском и Золотом. Процесс «торгов» и переговоров по закрытым линиям связи продолжается”, – утверждает телеграм-канал “Легитимный”, в сообщениях которого часто ретранслируется точка зрения, близкая к одному из центров влияния в окружении президента Зеленского.

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В то же время ретранслирующий точку зрения одной из групп влияния в Москве близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков утверждает, что информация Пристайко об обмене не верна.

“Работа по обмену ведётся в рамках Контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе”, – написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, представитель ЛНР в Контактной группе в Минске Родион Мирошник также скептически оценивает готовность к обмену уже на следующей неделе.

“Следующая дата, когда может быть согласован обмен, это 15 октября, на очередном заседании Контактной группы в Минске. Следовательно, на следующей неделе ничего не будет. Просто очень нужно было что-то сказать”, – утверждает он.

Также по словам Мирошника, обмены по линии Киев-Москва не следует путать с обменами между украинским правительством и республиками на Донбассе. Таких обменов, по словам Мирошника, не было уже в течение 21 месяца