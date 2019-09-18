В Москве опровергли информацию о бедственном положении прилетевших по обмену украинцев

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава действующего в РФ Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер опровергла распространенную ею ранее информацию о том, что опровергаю граждане Украины и Молдовы, попавшие по обмену в Россию, оказались там в бедственном положении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Шеслер написала в соцсети.

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По ее словам, этим людям предоставлен кров, в самое ближайшее время им будет предоставлен статус беженца, с которым через год они смогут подавать на гражданство РФ.

Также по словам Шеслер, о высылке из РФ гражданина Молдовы вообще не идет, он получит убежище вместе с украинцами.

Шеслер отмечает, что “им не расстилают красную дорожку, усыпанную розами. Но их не бросят на произвол судьбы”. В частности, “им выдали небольшие средства для проживания. Те, кто решил уехать на Донбасс, получат паспорта ДНР”.

Эту же информацию подтвердила в соцсети проживающая сейчас в Москве бывшая киевская журналистка Оксана Шкода.

“Этим гражданам оформляется статус беженца (не временное убежище, а именно СТАТУС БЕЖЕНЦА). Через год с этим статусом при желании они могут подавать документы на получение гражданства РФ. Им всем предоставлено временное жилье в ближайшем Подмосковье (подчеркну, квартиры и пентхаусы не дарили, просто обеспечили нормальные условия для проживания). Они обеспечены питанием, им выплачены так называемые “подъемные”. У гражданина Молдовы Мельничука также нет никаких проблем, никто его никуда не депортирует, его легализуют на общих с гражданами Украины основаниях. Он изъявил желание жить при одном из храмов Москвы, где, собственно, и находится. После оформления статуса беженца индивидуально с каждым обменянным будет рассмотрен вопрос трудоустройства”.