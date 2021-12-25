В Москве оригинально поздравили посольство США с католическим Рождеством

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Арт-группа «Re:ванш» устроила в ночь на 25 декабря световое шоу на здании посольства США в Москве.

«25 декабря 1991 г. над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России», – говорится в описании ролика на youtube-канале «Re:ванша».

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В ходе световой проекции на фасаде посольства показали кадры с Михаилом Горбачевым, заявляющем об уходе с поста президента СССР, затем Дядю Сэма в колпаке Санта-Клауса и различные кадры достижений современной России: присоединение Крыма, Олимпиаду, Чемпионат мира по футболу 2018, запуск ракеты «Ангара-А5», плавучую АЭС «Академик Ломоносов».

Шоу сопровождалось следующим текстом: «Дядя Сэм, с рождеством! 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок. Но больше подарков не будет! Большая Россия возрождается».