//exit;
20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

В Москве осознали, что Трамп стал главой антироссийской Америки

Российской Федерации уже не стоит надеяться на изменение антироссийской политики Соединенных Штатов.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание, что в ходе недавно проходившего в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина–США американцы в очередной раз заявили, что будут продолжать добиваться остановки проекта «Северный поток – 2».

Кроме того, американская сторона по пунктам обозначила позиции США, которые полностью игнорируют мнение России по Донбассу – в частности, поддерживается идея размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласования с ДНР и ЛНР, а сами республики названы территориями, контролируемыми Россией.

“В контексте возможной встречи между президентами США и России в Аргентине на полях саммита G-20 подобная риторика с американской стороны дает недвусмысленный сигнал. И продолжающаяся необоснованная санкционная политика — это лишь один из многих факторов конфронтации между странами. Как бы многим в России ни хотелось, но Дональд Трамп в итоге стал главой антироссийской Америки. И, как следствие, ожидать изменения его политики уже не приходится”, – резюмирует Денисов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, экс-спикер Конгресса США республиканец Ньют Гингрич заявил, что атаковать Россию Трамп будет решительно и жестко. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть