В Москве осознали, что Трамп стал главой антироссийской Америки

20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Российской Федерации уже не стоит надеяться на изменение антироссийской политики Соединенных Штатов.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он обратил внимание, что в ходе недавно проходившего в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина–США американцы в очередной раз заявили, что будут продолжать добиваться остановки проекта «Северный поток – 2».

Кроме того, американская сторона по пунктам обозначила позиции США, которые полностью игнорируют мнение России по Донбассу – в частности, поддерживается идея размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласования с ДНР и ЛНР, а сами республики названы территориями, контролируемыми Россией.

“В контексте возможной встречи между президентами США и России в Аргентине на полях саммита G-20 подобная риторика с американской стороны дает недвусмысленный сигнал. И продолжающаяся необоснованная санкционная политика — это лишь один из многих факторов конфронтации между странами. Как бы многим в России ни хотелось, но Дональд Трамп в итоге стал главой антироссийской Америки. И, как следствие, ожидать изменения его политики уже не приходится”, – резюмирует Денисов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, экс-спикер Конгресса США республиканец Ньют Гингрич заявил, что атаковать Россию Трамп будет решительно и жестко.