14.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация может признать президентские выборы на Украине нелегитимными.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила сенатор Совета Федерации Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, такое решение будет принято, если на выборах будет видно, что они проходили несвободно.

«Готовы ли мы подыгрывать Соединенным Штатам, признавая выборы легитимными и состоявшимися, обеспечивая дополнительную легитимность этим выборам, либо мы фактически говорим: «Нарушены базовые демократические процедуры, мы замораживаем наши контакты с украинским руководством и оставляем за собой полную свободу действий». Может быть и такой вариант”, – не исключает сенатор.

“Те решения, которые будут приниматься, они будут исходить из того видения развития ситуации на Украине… Вполне возможно, что мы кажем: «Мы не видим, что это волеизъявление украинского народа, мы понимаем, что это дальнейшая узурпация власти той группой лиц, которые осуществили переворот в 2014-м году, и, соответственно, брать на себя ответственность мы не будем», – заявила Тимофеева.