В Москве освободили ополченца, обвинявшегося в нападении на бандеровца

28.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Адвокат добился освобождения обвинявшегося в нападении на украинского националиста бывшего бойца ДНР, которому грозила депортация на Украину.

Об этом у себя в Telegram-канале написал замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководитель «Братства вольных адвокатов» (БРАВА) Евгений Валерьевич Щербатов, добился освобождения ополченца Александра Агапова. Агапов – запорожец, активист Русской весны», – сообщил Безпалько.

Доброволец Александр Агапов, позывной «Лютый», командовал штурмовым взводом в батальоне «Восток», был контужен, после чего, по словам Безпалько, перебрался в Москву. Обвинялся в нападении на некоего живущего в Москве украинского националиста.

Кроме того Агапов – один из «300 запорожцев», которые в апреле 2014 года в Запорожье не дрогнули, находясь в кольце беснующихся «правосеков». «Сейчас по результатам последнего судебного заседания освобожден. Адвокату Щербатову – низкий поклон, Агапову – новой жизни, здоровья на фоне пандемии и всеобщего кризиса», – добавил политический эксперт.

Отметим, что Агапову грозила депортация на Украину.