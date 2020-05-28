28.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
Просмотров:

В Москве освободили ополченца, обвинявшегося в нападении на бандеровца


Адвокат добился освобождения обвинявшегося в нападении на украинского националиста бывшего бойца ДНР, которому грозила депортация на Украину.

Об этом у себя в Telegram-канале написал замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Руководитель «Братства вольных адвокатов» (БРАВА) Евгений Валерьевич Щербатов, добился освобождения ополченца Александра Агапова. Агапов – запорожец, активист Русской весны», – сообщил Безпалько.

Доброволец Александр Агапов, позывной «Лютый», командовал штурмовым взводом в батальоне «Восток», был контужен, после чего, по словам Безпалько, перебрался в Москву. Обвинялся в нападении на некоего живущего в Москве украинского националиста.

Кроме того Агапов – один из «300 запорожцев», которые в апреле 2014 года в Запорожье не дрогнули, находясь в кольце беснующихся «правосеков». «Сейчас по результатам последнего судебного заседания освобожден. Адвокату Щербатову – низкий поклон, Агапову – новой жизни, здоровья на фоне пандемии и всеобщего кризиса», – добавил политический эксперт.

Отметим, что Агапову грозила депортация на Украину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть