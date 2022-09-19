В Москве отказали в заселении в хостел участнику СВО после ранения
Участника СВО, награждённого медалью «За отвагу», Алексея Рожкова оскорбили и отказались заселять в московский хостел.
Об этом сообщает ТГ-канал «Абзац», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Рожков, 26-летний контрактник, получил серьёзное ранение под Бердянском. Он приехал в хостел с женой после реабилитации в госпитале на одну ночь, внёс предоплату. Однако на ресепшене ему отказали в предоставлении номера.
Рожков попытался выяснить причины такого решения. Однако в ответ администратор вызвала охранника.
«Когда я попытался снять лицо этой девушки, она начала выхватывать мой телефон и обозвала придурком. Когда открыла дверь шкафа, чтобы её не было видно, сказала охране: «Выведите этих дебилов», – рассказал Рожков.
Кроме того, его попытались обмануть – заставляли подписать бланк возврата денег в одностороннем порядке. В итоге Алексей с женой нашли другую гостиницу.
Случай возмутил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
«Очередная демонстрация хамского отношения к нашим защитникам: администрация хостела в Москве отказала добровольцу на костылях — в размещении. Направляю запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки», – написал Хинштейн в своем ТГ-канале. .
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