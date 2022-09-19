В Москве отказали в заселении в хостел участнику СВО после ранения

19.09.2022  23:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Москва, Происшествия, Россия


Участника СВО, награждённого медалью «За отвагу», Алексея Рожкова оскорбили и отказались заселять в московский хостел.

Об этом сообщает ТГ-канал «Абзац», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Рожков, 26-летний контрактник, получил серьёзное ранение под Бердянском. Он приехал в хостел с женой после реабилитации в госпитале на одну ночь, внёс предоплату. Однако на ресепшене ему отказали в предоставлении номера.

Рожков попытался выяснить причины такого решения. Однако в ответ администратор вызвала охранника.

 «Когда я попытался снять лицо этой девушки, она начала выхватывать мой телефон и обозвала придурком. Когда открыла дверь шкафа, чтобы её не было видно, сказала охране: «Выведите этих дебилов», – рассказал Рожков.

Кроме того, его попытались обмануть – заставляли подписать бланк возврата денег в одностороннем порядке. В итоге Алексей с женой нашли другую гостиницу.

Случай возмутил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«Очередная демонстрация хамского  отношения к нашим защитникам: администрация хостела в Москве отказала добровольцу на костылях — в размещении.  Направляю запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки», – написал Хинштейн в своем ТГ-канале. .

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