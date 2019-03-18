Выборы
//exit;
18.03.2019, Минск, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

В Москве отказались комментировать заявление Лукашенко по Крыму

Речи об официальном признании Крыма частью Российской Федерации со стороны Республики Беларусь пока не идет.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дипломат напомнил недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что признание Крыма ничего не даст.

«Совсем недавно был большой разговор с президентом Республики Беларусь, и он на эту тему очень подробно высказался. Это высказался президент суверенного, независимого государства, который сформулировал государственную позицию по этой теме. Иных оснований комментировать то, что он высказал, у нас нет. Мы исходим из того, о чем сказал президент», – заявил Бабич.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко заявил, что украинские журналисты часто выпытывают у него, чей Крым.

«Я задал им простой вопрос: сколько украинцев погибло при потере Крыма? Сколько было выстрелов? Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали», – сказал президент РБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть