В Москве отказались комментировать заявление Лукашенко по Крыму

18.03.2019, Минск, Максим Карпенко

Речи об официальном признании Крыма частью Российской Федерации со стороны Республики Беларусь пока не идет.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат напомнил недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что признание Крыма ничего не даст.

«Совсем недавно был большой разговор с президентом Республики Беларусь, и он на эту тему очень подробно высказался. Это высказался президент суверенного, независимого государства, который сформулировал государственную позицию по этой теме. Иных оснований комментировать то, что он высказал, у нас нет. Мы исходим из того, о чем сказал президент», – заявил Бабич.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко заявил, что украинские журналисты часто выпытывают у него, чей Крым.

«Я задал им простой вопрос: сколько украинцев погибло при потере Крыма? Сколько было выстрелов? Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали», – сказал президент РБ.