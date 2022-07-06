В Москве отказались обслуживать машину с символом Z

06.07.2022  16:04 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Скандал, Спецоперация


В Москве владелец автосалона SwedishMetal Service отказал члену Союза добровольцев Донбасса в обслуживании.

Причиной стал один из символов спецоперации, нанесенный на автомобиль, и военная форма добровольца по имени Спартак, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на организацию.

В Москве владелец автосалона SwedishMetal Service отказал члену Союза добровольцев Донбасса в обслуживании. Причиной...

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«Заехал я в ближайший автосервис города Москвы, обратился к ним, так скажем, за помощью снять мне третий ряд сидений в этом автомобиле. На что мне ответили: «Нет». Я тогда попросил ключ, чтобы осуществить ремонт автомобиля самостоятельно. Мне сказали, так как я в военной форме, военный человек, оказывать услугу мне никто не будет.

Потом начали снимать на телефон, как я уезжал. В принципе, я не понимаю действий хозяина этого автосервиса», – заявил Спартак.

Сам владелец автосервиса Антон Колганов журналистов заверил, что причиной отказа была не форма и символ Z, а выходной день в режиме работы автосервиса и его специализация на шведских автомобилях:

«Приехал человек в военной форме на «Ленд Крузер 200» и потребовал помочь ему в обслуживании автомобиля, починить ему третий ряд сидений, потому что он является участником спецоперации и, если я откажусь, он передаст информацию в соответствующие органы.

В общем, манипулировал, угрожал и вымогал бесплатную услугу. На что я ему сказал, что у нас сегодня выходной и мы обслуживаем только шведские автомобили».

Военкор Аким Апачев в своем блоге отмечает, что подобные ситуации в Москве встречаются довольно часто, но не всегда получают огласку:

«Я ещё с 10-ку мест в Москве могу накидать, где за «Z» вас не станут обслуживать. А есть ещё несколько баров, в которых вы за ношение символов СВО можете вляпаться в кулачное столкновение с «нетвойнешками» (адреса скину в личку всем желающим проверить). Естественно, есть много москвичей, которые и словом и делом поддерживают Русскую Армию, но общая тенденция печальна…

После публикации поста на меня вышли компетентные товарищи, с которыми я поделился всеми известными мне заведениями, владельцы которых в той или иной степени выступают против СВО. Обещали разобраться. Камрады, если вдруг вы сами столкнетесь с подобной ситуацией, не поленитесь включить камеру/диктофон на телефоне и зафиксировать противоправное действие. Потом будет проще с этими мразями «работать».

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