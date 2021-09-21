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21.09.2021 15:53 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Москва, Политика, Россия
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В Москве открыли памятник Лужкову с напоминанием о роли в возвращении Севастополя

Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову был открыт сегодня на Новодевичьем кладбище. Ранее на...

Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову был открыт сегодня на Новодевичьем кладбище.

Ранее на могиле стоял скромный деревянный крест. Новый монумент монумент-надгробие высотой 4 метра венчает скульптура Георгия Победоносца, любимого святого Лужкова, небесного покровителя Москвы.

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На стеле автор композиции – известный скульптор Александр Рукавишников – изобразил главные достижения Лужкова на посту главы города. Темы виньеток подсказала вдова бывшего градоначальника Елена Батурина. Среди них не только благоустройство Москвы, но и помощь тогда еще пребывавшему под контролем Украины Севастополю, на российском статусе которого Лужков настаивал даже в годы ельцинского упадка.

«Юрий Лужков — это Черноморский флот, это не якорная цепь, а это звено якорной цепи — надежно сваренное… Мы были очень дружны, Юрий Михайлович многое сделал для сохранения Черноморского флота в сложный период», – написал в своем телеграм-канале зампред заксобрания Пермского края, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя Лужкова парку «Садовники»  в Южном административном округе города.

С инициативой  увековечивания памяти Лужкова выступили депутаты Госдумы РФ, против – либералы, мотивируя это тем, что Лужков «изуродовал Москву».

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