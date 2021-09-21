В Москве открыли памятник Лужкову с напоминанием о роли в возвращении Севастополя

21.09.2021 15:53 (Мск), Москва, Елена Острякова

Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову был открыт сегодня на Новодевичьем кладбище.

Ранее на могиле стоял скромный деревянный крест. Новый монумент монумент-надгробие высотой 4 метра венчает скульптура Георгия Победоносца, любимого святого Лужкова, небесного покровителя Москвы.

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На стеле автор композиции – известный скульптор Александр Рукавишников – изобразил главные достижения Лужкова на посту главы города. Темы виньеток подсказала вдова бывшего градоначальника Елена Батурина. Среди них не только благоустройство Москвы, но и помощь тогда еще пребывавшему под контролем Украины Севастополю, на российском статусе которого Лужков настаивал даже в годы ельцинского упадка.

«Юрий Лужков — это Черноморский флот, это не якорная цепь, а это звено якорной цепи — надежно сваренное… Мы были очень дружны, Юрий Михайлович многое сделал для сохранения Черноморского флота в сложный период», – написал в своем телеграм-канале зампред заксобрания Пермского края, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя Лужкова парку «Садовники» в Южном административном округе города.

С инициативой увековечивания памяти Лужкова выступили депутаты Госдумы РФ, против – либералы, мотивируя это тем, что Лужков «изуродовал Москву».