В Москве открыто заявили о поддержке Порошенко

21.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок – в интересах России, поскольку он, быстрее остальных кандидатов, сможет завершить дело развала Украины.

Такое мнение в своем блоге высказал Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесспорно, что в интересах России, чтобы на выборах на Украине победил Порошенко. Более слабый вариант, но тоже подходит – Зеленский. Хуже всего – Тимошенко», – считает Третьяков.