//exit;
21.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

В Москве открыто заявили о поддержке Порошенко

Переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок – в интересах России, поскольку он, быстрее остальных кандидатов, сможет завершить дело развала Украины.

Такое мнение в своем блоге высказал Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бесспорно, что в интересах России, чтобы на выборах на Украине победил Порошенко. Более слабый вариант, но тоже подходит – Зеленский. Хуже всего – Тимошенко», – считает Третьяков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть