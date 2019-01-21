21.01.2019, Москва, Михаил Рябов
В Москве открыто заявили о поддержке Порошенко
Переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок – в интересах России, поскольку он, быстрее остальных кандидатов, сможет завершить дело развала Украины.
Такое мнение в своем блоге высказал Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бесспорно, что в интересах России, чтобы на выборах на Украине победил Порошенко. Более слабый вариант, но тоже подходит – Зеленский. Хуже всего – Тимошенко», – считает Третьяков.
Метки: Виталий Третьяков, Выборы президента Украины, Порошенко
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10:43 21 январяРоссии должен отойти не только Юго-Восток, но и Киев
10:29 21 январяПервые за долгое время переговоры по газу и Украине состоятся сегодня
10:14 21 январяВ Москве открыто заявили о поддержке Порошенко
9:54 21 январяРоссия сама закроет лазейку жителям Крыма для въезда на Украину
9:25 21 январяСтало известно время начала новой заварушки на Украине
9:01 21 январяПорошенко готовит для Тимошенко смертельный удар
8:54 21 январяКак Россия вытеснит США из Черного моря
8:40 21 января«А вешать их будем потом»: Украинцы снова выболтали свои планы
8:23 21 января«Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев», – митинг в Москве
1:02 21 январяСамый верный способ переизбрать Порошенко
23:40 20 январяКиевский пропагандист шокирован классиками русской литературы в украинских учебниках
22:15 20 январяРоссийский десант с Януковичем на вертолётах: СБУ-шник о ночных кошмарах майданщиков
21:52 20 январяВассальное положение Украины не отменит ни Бойко, ни Зеленский
21:44 20 января«Террор и зачистки» – что принесёт Донбассу «единая Украина»
21:22 20 январяВ Киеве угрожают ударить по России первыми
21:05 20 январяУкраинское ТВ: Санкции Запада против России оказались «разводом»!
20:47 20 январяНасильники и палачи «Торнадо» требуют от Луценко отпустить их на свободу
20:23 20 январяОбнародовано видео, как подчинённый Авакова употребляет наркоту
18:53 20 январяНацисты – Порошенко: «Плевать на твой томос!»
18:40 20 январяВзрывать мосты и электростанции: Киев решил сеять панику в Донбассе
18:31 20 январяНовое ЧП на границе ЛНР и Украины
18:22 20 январяУкраинский солдат спьяну угодил в плен ДНР и выложил все тайны
17:41 20 январяЗеленского сбили на взлёте
17:30 20 января«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины
0:58 20 января«Американцы втюхивают нам старьё за бешеные деньги»
0:17 20 январяВМСУ-шников продолжают подставлять даже в тюрьме
0:03 20 январяКерченской провокацией Украина отвлекла внимание от Донбасса – киевский эксперт
23:45 19 январяЛюбой украинский президент будет считаться с боевиками – экс-замглавы СБУ
23:43 19 январяПолиция конфисковала у нациков гроб для Порошенко
23:32 19 январяВо Львове отдал концы видный бандеровец
23:30 19 января«Правый сектор» выступил в поддержку Лукашенко
23:22 19 январяВ Италии жительницу ДНР выдвинут на Нобелевскую премию мира
23:13 19 январяВСУ получили приказ глушить беспилотники ОБСЕ в Донбассе
22:58 19 январяКарасев признал, что украинский язык никому не нужен
22:34 19 января«Для нас кино – инструмент формирования мифов» – глава Госкино Украины
22:12 19 январяОстапа понесло: В СБУ думают, что делать с населением Кубани и Ставрополья
21:59 19 январяБоевики ИГИЛ обучают методам террористической войны своих коллег из ВСУ
21:31 19 января«Мы получили хороший урок» – в Киеве плачутся у разбитой ГТС
16:06 19 январяУкраинские СМИ уменьшили оптимизм по поводу будущего «Стамбульской церкви»
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13:53 19 январяСоветник Порошенко льет бальзам на души великороссов
12:47 21 январяПочему фирмы избегают наказания за отсутствие Крыма на этикетках
11:48 21 январяСША пригодится в Арктике обкатанный на Украине опыт борьбы с РФ чужими руками
10:29 21 январяПервые за долгое время переговоры по газу и Украине состоятся сегодня
10:14 21 январяВ Москве открыто заявили о поддержке Порошенко
9:54 21 январяРоссия сама закроет лазейку жителям Крыма для въезда на Украину
9:41 21 январяРоссия успешно испытала космическую ракету, нарушив планы США
8:54 21 январяКак Россия вытеснит США из Черного моря
8:23 21 января«Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев», – митинг в Москве
22:15 20 январяРоссийский десант с Януковичем на вертолётах: СБУ-шник о ночных кошмарах майданщиков
21:22 20 январяВ Киеве угрожают ударить по России первыми
21:05 20 январяУкраинское ТВ: Санкции Запада против России оказались «разводом»!
17:30 20 января«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины
2:39 20 январяНовый корабль США в Черном море встретили репетицией удара «Калибром»
0:17 20 январяВМСУ-шников продолжают подставлять даже в тюрьме
23:30 19 января«Правый сектор» выступил в поддержку Лукашенко
23:27 19 январяМы принесли наших моряков в жертву не напрасно – депутат БПП
22:58 19 январяКарасев признал, что украинский язык никому не нужен
22:12 19 январяОстапа понесло: В СБУ думают, что делать с населением Кубани и Ставрополья
21:31 19 января«Мы получили хороший урок» – в Киеве плачутся у разбитой ГТС
15:27 19 январяЖизнь продолжает наказывать майданщиков рублём
14:53 19 январяУкраинское ТВ: Надо поджечь Россию изнутри
14:45 19 январяУ Путина есть «папочки» и на Тимошенко, и на Порошенко, – уверяют в Киеве
14:28 19 январяПобирающийся Бабченко на украинском ТВ обещает голодные бунты в России
13:53 19 январяСоветник Порошенко льет бальзам на души великороссов
13:33 19 январяГреческий посол не оправдал русофобские надежды украинских журналистов
13:03 19 январяАхметов вёл тайные переговоры с Россией
12:54 19 январяЗрада придёт, откуда не ждали
0:45 19 январяМедведев требует имя чиновника, подарившего победу СБУ
22:29 18 январяБандеровское оккупай-министерство огласило годовой отчёт
21:55 18 январяРуководство ЛДНР заявило о необходимости воссоединения с Россией, а не Украиной
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20:07 18 январяУкраина собирается помочь Японии отобрать у России Курилы
19:54 18 январяВ рамках «гибридной обороны» на Украине предлагают массовые аресты несогласных
19:41 18 январяИз-за позиции Украины военные моряки застрянут в России лет на 50
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18:08 18 январяНа Украине готовятся открыть новый фронт войны с Россией
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