В Москве открывается выставка в честь писателя, восторгавшегося Гитлером

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Властями России с самых высоких трибун постоянно произносятся речи, в которых говорится о недопустимости фальсификации истории, чествования нацистских преступников и коллаборационистов, но при этом из года в год проявляется странная страсть устраивать памятные мероприятия в честь деятелей, мягко говоря, неоднозначных, из числа так называемых «русских философов и писателей», открыто поддержавших гитлеровское нашествие на СССР или, подобно Солженицыну, облизывавшего в своих произведениях власовцев и бандеровцев.

3 октября в московском Музее русского зарубежья открывается выставка к 150-летию со дня рождения писателя Ивана Шмелева и 100-летию выхода в свет его эпопеи «Солнце мертвых». Кроме того, 3-4 октября в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына пройдет научная конференция, также посвященная 150-летию со дня рождения писателя.

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Иван Шмелёв – как раз и является ярким представителем «цветов эмиграции», помешанные на антикоммунизме настолько, что открыто поддержали гитлеровский режим, его вторжение в СССР и даже отправку русских людей на рабский труд и погибель в Германию. Притом, что поклонники Шмелёва постоянно напоминают, как он «любил русский народ и Россию».

Чтобы не быть голословными, приведём факты, доказывающие коллаборационизм основавшегося в Париже Шмелёва во время войны.

Как известно, во время Второй Мировой войны Шмелёв публиковался в «Парижском вестнике», прогитлеровской русскоязычной газетёнке, в которой также печатались такие одиозные и погрязшие в коллаборационизме фигуры, как генерал Краснов, поэт Туроверов, писатель Сургучёв и др. В газете в позитивных тонах освещалась деятельность власовской РОА. Шмелёва позднее за его причастность к сему изданию критиковали как гитлеровского пособника.

В 1947 году Шмелёв накатал ответ критикам в газете «Русская мысль», где врал, что «никогда не был фашистом и к фашизму симпатий не проявлял никогда», а строчил в нацистский «Парижский вестник», чтобы «говорить то, что я говорил всегда, – о России, о ее величии, о ее материальном и душевно-духовном богатстве. Немцы – и не одни они – искажали подлинный лик России…», опуская при этом один немаловажный нюанс, что своим авторитетом в белоэмигрантских кругах он придавал вес коллаборационистскому изданию.

К счастью, сохранилась переписка Шмелёва с его горячей поклонницей Ольгой Бредиус-Субботиной, из которой следует, что писатель и философ продолжительное время занимал ярые профашистские позиции.

Итак, цитаты из переписки.

«30.VI.41. …Я так озарен событием 22.VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьётся сердце моё, радостью несказанной…», – написал Шмелёв вскоре после нападения гитлеровской Германии на СССР.

9 октября 1941 года, когда гитлеровские войска прорвали фронт под Вязьмой, и тысячи советских солдат попали в окружение, Шмелёв сообщает своей поклоннице:

«Ведь вчера был день… преп. Сергия Радонежского России покровителя. Я ждал… Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался… Я услыхал фанфары, барабан – в 2 ч. 30 мин., – специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идёт разделка, Преподобный в вотчину свою вступает. Божье творится не нашими путями, а Его, – невнятными для нас. Сроки близки, Оля!».

Ещё и Сергия Радонежского, к своей гнусной радости, приплёл…

Ну а об угоне русских людей в рабство в Германию «великий патриот» строчил всё той же Бредиус-Субботиной 1 июня 1942 года следующее:

«Немцы спасают народ от голода, отправляя в Германию на работы. Надо знать всё. Оля, знай: герои те, кто сейчас едут туда, помогают освободителям! Мне пишут святые женщины. Их мужья едут, и они их благословляют. Это – русские женщины, героини…».

И.С. Шмелёв – О.А. Бредиус-Субботиной 23.VI.42 3 ч. дня:

«Теперь – бесы в союзе с англо-саксами и американцами, Германия их разит, и им уже не страшна «дурная слава»! … Силы русской эмиграции дремлют втуне, не привлечены к великому делу всеобщего освобождения и обновления. Их просто не знают. И в этом – главное… Я не мог добиться права ехать к близким мне по крови, духу и сердцу… – а я мог бы – знаю! – влиять… я, м. б., чудо сделал бы, сколько сердец отомкнул бы… – одним своим «Богомольем»!.. И как бы мы, своим знанием родной души, могли бы облегчить великий и страшный подвиг – мирового очищения! Больше бы взаимного доверия… – и случилось бы чудо, Чудо!!! Оно и случится, только… с большим запозданием, с излишней – и великой! – затратой сил. Я глубоко верю в предназначение Божие, карающий и очистительный «меч» был вложен в руку Германии… так дано в историческом течении, Высшею Волею, избран достойный сего. Но… мы-то – только свидетели!.. А если бы была полная вера в нас, в наше предопределение… – если бы был братский союз двух великих народов!.. – о, что было бы!!».

В 1944 году восторги Шмелёва относительно «освободительной миссии» нацистов уже, видимо, поубавились, в связи с очень сильно изменившемся ходом войны, но 10.III.44 г. он пишет всё той же своей поклоннице:

«Когда только конец сему безумию, в котором, одинолично, виновны, англичане-американцы… масонство… да, да! – и уж никак не немцы! Сколько раз немецкий фюрер предлагал, остерегал!..»

И окончательное переобувание в «антифашиста» в письмах 1945 года к О.А. Бредиус-Субботиной. 3.VIII.1945 г. он написал:

«Страшно подавлен всеми ужасами, что ныне обнаружилось в «подвигах» проклятых наци-социалистов, – «обновителей»-то! Конечно, – дьяволово действо!».

И никакого раскаяния в том, что несколько ранее он приветствовал «рыцарей», сражавшихся с «бесами», и называл их действо не «диаволовым», а «божьим».

Еще интереснее написанное несколько ранее, в письме О.А. Бредиус-Субботиной 26.VI.1945 г.:

«Для меня всегда было ясно, что национал-социализм, безбожный, – провал, рано ли, поздно ли».

Крепок задним умом оказался, прозорливец. Очень, очень принципиальный и совестливый господин. И умер нераскаявшимся, считая себя «антифашистом».

«Какое уж там раскаяние — Шмелев нацистов и фюрера любил вплоть до 1945 года. Оценку ему дали вполне однозначную — писатель превратился в изгоя. Сотрудничество с нацистским изданием ему не простили — во Франции от него отвернулось большинство эмигрантов и сами французы, в визе в США отказали американские власти. Закончил он свою жизнь в женском Покровском монастыре, умерев в 1950 году от сердечного приступа. Защитники Шмелева говорят — в СССР его книги начали публиковать уже в 1957 году. Но публиковать книги и оправдывать взгляды автора — это не одно и то же», – указывает газета «Аргументы и факты» в материале, посвященном открытию выставки.

Кстати, книжечку «Солнце мертвых», столетие которой собираются отмечать организаторы мероприятия, описывают крымский период бытия Шмелёва при германских оккупантах и бароне Врангеле. Сын писателя, к слову, был офицером врангелевской армии и впоследствии расстрелян после занятия Крыма красными. Этим и объясняется ненависть Шмелева к советской власти.