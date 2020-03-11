В Москве отменено празднование Крымской весны: Либералы вышли на протест

11.03.2020, Москва, Михаил Рябов

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса отменены мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек. К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта.

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В Москве разбирают праздничную сцену

Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», – сообщил Собянин.

Либералы уже заявили, что одной из целей указа мэра является запрет оппозиционных митингов против принятия новой Конституции и возможности Владимиру Путину переизбраться на дополнительный президентский срок.

Противники президента (в основном из категории “онижедети”) во вторник вечером провели малочисленный пикет возле памятника князю Владимиру в центре Москвы, где выражали недовольство сохранением Путина у власти. На одиночные пикеты также вышли либералы в Питере.