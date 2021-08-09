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09.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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В Москве ответили на бредовое заявление Лукашенко по непризнанию Крыма

Новости УкраиныЗаявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности признать Крым только после того, как все...

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности признать Крым только после того, как все российские олигархи начнут работать на полуострове, чревато тем, что в Москве могут выдвинуть аналогичные бредовые требования на многочисленные просьбы Минска.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко заявил, что признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

Вот интересно, когда надо просить кредит, скидку на газ или резерв МВД для поддержания безопасности, он почему-то обращается к российскому государству, не интересуясь мнением олигархов. Почему бы ему в таком случае не просить всего этого у них, а не у Москвы?» – написал Корнилов.

Владимир Корнилов предположил, что Россия могла бы ответить белорусскому президенту «той же монетой».

«Это все равно, что в ответ на его подобные просьбы Кремль ответит: «Вот когда последние легкоатлеты олимпийской сборной Белоруссии вернутся домой, вот тогда…» – добавил эксперт.



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