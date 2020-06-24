В Москве ответили на украинские насмешки над Парадом Победы

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Герой порнографических гей-роликов – украинский пропагандист Виталий Портников язвительно прокомментировал отсутствие мировых лидеров на сегодняшнем параде Победы в Москве.

Все приехавшие на Красную площадь президенты были либо «хромыми утками», либо сомнительными союзниками, играющими в «многовекторность», пишет Портников в своем блоге.

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И делает традиционный для последних шести лет на Украине вывод об изоляции России. «Международный авторитет Владимира Путина сузился до щели», – рассуждает Портников.

Российские эксперты в интервью «ПолитНавигатору» опровергли доводы украинского пропагандиста.

«Я думаю, что в том, что кто-то не приехал, виноват коронавирус. Но тут такая штука, что те, кто захочет облить нас грязью, тот это сделает, независимо от того, приехал кто-то или не приехал. Даже, если сюда приедут все европейцы, все китайцы, американцы и другие.

Нас это, на самом деле, не должно волновать. Потому что, когда говорят кто приехал, а кто не приехал, – это все та же вторичность, комплекс неполноценности: «если кто-то приехал, то хороший парад, а если не приехал, то плохой». Плевать нам на то, кто приехал, а кто нет. Мы позвали. Если кто-то испугался вируса и не приехал, то это их проблемы», – заявил политолог Сергей Михеев.

«Нам плевать на тех, кто там не был и так далее. Это их абсолютно проблемы. Здесь действует теологический аргумент – вот, есть Бог, он создал всех людей свободными. Кто хочет хорошо жить, тот сам к Богу идет, а кто не хочет, тот пускай остается с Дьяволом в Аду.

Вот здесь, с Россией все абсолютно так же. Хочет кто-то быть вне России, против России – это его проблемы, это его беда. Потому что, кроме как бедой, это для них ничем не оборачивается. Хотят они быть против – им же хуже.

Никогда еще никто, кто пошел против России, ему от этого лучше не стало. Поэтому сами пусть думают над своим поведением. У нас парад прошел хорошо, и те, кто хотел, в нем приняли участие и все замечательно.

Они сами делают свой выбор – быть на стороне добра или на стороне зла. Если уж оказались на стороне зла, то уж себя не ругайте, будет у вас плохая карма», – заявил политолог Олег Матвейчев.