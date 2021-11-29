В Москве озвучили НАТО условия для уменьшения напряжённости

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Шанс на оздоровление отношений России и НАТО всё ещё есть, если в Брюсселе возобладает понимание подлинных, а не мнимых, интересов европейской безопасности.

Об этом на дискуссионной площадке клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он озвучил пару противоречивых примеров в политике НАТО.

«Недавно Столтенберг (генсек Альянса – ред.) заявил, что, оказывается, это Россия напала на Грузию в августе 2008 года. И что, кстати, сделало НАТО по итогам авантюры Саакашвили? Наградило его за это созданием комиссии Грузия-НАТО 15 сентября 2008 года. Другой пример «последовательности» НАТО. В майданный период Брюссель не раз призывал Януковича оставить вооружённые силы в казармах. Как после госпереворота в Киеве установилось националистическое правительство победителей, в Альянсе решили переключить тумблер – ни одного осудительного слова по поводу начатой Порошенко военной операции против собственного народа так и не прозвучало», – напомнил Грушко.

При этом он допустил, что шансы на изменения к лучшему в отношениях НАТО и России всё-таки есть, «если возобладает понимание подлинных интересов европейской безопасности».

«Они не могут состоять в том, чтобы подвигать отношения с Россией всё ближе к опасной черте. Отодвинуть от этой черты призвана реализация российских предложений», – добавил замглавы МИД РФ.

Среди таких инициатив он назвал призыв к возобновлению диалога по военной линии, к принятию мер по снижению активности военной деятельности вдоль линии соприкосновения РФ и НАТО (Прибалтика, Чёрное море, регионы Арктики), а также призыв к совершенствованию механизма предотвращения военной деятельности в воздухе и на море.

Кроме того, в 2019 году Россия предлагала отвод районов учений от линии соприкосновения, согласовать предельно допустимую дистанцию приближения самолётов и кораблей и ввести практику взаимного информирования о предстоящих учениях.

«Большего в нынешних условиях ожидать трудно, но если НАТО будет готово к работе, то реализация этих шагов позволит хоть немного оздоровить ситуацию и улучшить состояние безопасности не только в отношениях России и НАТО, но и в целом в европейском и евроатлантическом регионе», – заключил Александр Грушко.