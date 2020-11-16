В Москве озвучили неудобные для Пашиняна вопросы о российской помощи

16.11.2020, Москва, Максим Карпенко

С первых дней нынешней войны в Нагорном Карабахе Россия предлагала премьер-министру Армении Николу Пашиняну различные варианты разрешения конфликта, которые были намного лучше, чем нынешний, с передачей Азербайджану ряда территорий НКР.

Об этом в эфире телеканала НТВ со ссылкой на свои источники заявил известный российский телеведущий армянского происхождения Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабаян адресовал Пашиняну ряд неудобных вопросов, в том числе о российской военной помощи и медлительности армянского руководства.

«Что-то неправильно. Людей, которые живут в Армении, просто обманывают. В связи с этим у меня несколько вопросов господину Пашиняну. Я считаю, что должен задать эти вопросы и очень рассчитываю на то, то армянский премьер-министр мене ответит на эти вопросы, и ответит честно. Не надо меня обманывать, потому что я владею достаточно большим спектром информации, я сразу пойму, если вы начнете врать, господин Пашинян.

Вопрос следующий: а это правда, что Российская Федерация, начиная практически с первого дня этой войны, предлагала вам различные модели для урегулирования, и очень хорошие модели. Не те, что сейчас, а очень хорошие. И вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались.

Вопрос второй: а это правда, господин Пашинян, что буквально с первых секунд этого противостояния, с первых дней этой войны вам предлагалась помощь, и вам эта помощь моментально оказывалась, причем в огромных размерах? Это правда, что на армянских военных аэродромах, и не только военных аэродромах, десятками садились российские военно-транспортные самолеты? Это правда, что вы получали те системы вооружения, которые вы просили? Лично вы просили, и вы их получали.

Ответьте на эти вопросы, и тогда мы попробуем разобраться, на самом деле, способны ли вы в принципе отвечать за то, что вы сделали, способны ли вы руководить государством, и люди, которые сегодня еще продолжают вас поддерживать, может быть, они узнают очень много нового. Просто ответьте на эти вопросы по-честному. Если вы ответите не по-честному, я задам вам следующие вопросы уже более конкретно, и вы не сможете отвертеться», – заявил Бабаян.

К нему присоединилась другая известная российская журналистка, главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Правда ли, что все это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями даже не самого высокого – разного уровня в США, и именно поэтому вы медлили, именно поэтому вы не принимали те решения, которые единственные можно было принять, и которые предлагала Россия для того, чтобы все это остановить. Правда ли, что все эти переговоры и переговорчики ваши и ваша медлительность, неопределенность, попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели?», – поинтересовалась Симоньян.

Напомним, что согласно подписанному при посредничестве Москвы соглашению между Баку и Ереваном, Азербайджан получает контроль за семью районами, которые с 1990-х годов находились под контролем Нагорного Карабаха. Кроме того, между противоборствующими сторонами встала российская бригада, ранее принуждавшая Грузию к миру.