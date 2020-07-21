В Москве озвучили три версии теракта в Луцке

21.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Террористом, захватившим в Луцке автобус, может быть либо сумасшедший, «поехавший» на фоне массового психоза с украинством и «российской агрессией», либо человеком, нарочно устроившим себе своеобразный пиар.

Кроме того, есть версия, что вся эта история от начала и до конца – спецоперация.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если годами и десятилетиями насиловать массовое сознание самыми разнообразными галлюцинациями, от древних укров до войны с Россией, у вас вот такие люди будут вылезать, это для них питательная среда. Даже если у него малое помешательство, он в этой среде развивался и развивался.

Мы видим в интернете – у меня на странице десятки таких людей приходят и пишут без запятых и точек, и всё это понятно, это понятное психическое состояние этого человека. Это первая версия», – заявил Егорченков.

«Вторая версия: человек намеренно сам себя пиарит. По его поведению сейчас мы видим, что и вроде случайный звонок на телеканалы, и пока отсутствие жертв, слава Богу, при этом стрельба по окнам в собственном автобусе. Он ждёт, что его возьмут, потому будут таскать, его книги будут покупаться, которые были никому не нужны», – добавил эксперт.

Третью версию он назвал чуть более сложной, немного конспирологической.

«Это происходит очень «вовремя», а рейтинг силовых структур Украины довольно серьёзно просел сейчас. Очень похоже, что это может быть операция по отвлечению внимания. Сейчас покажут, как эффективно сработала система безопасности Украины, никто не пострадал, человека взяли, отличный постановочный спектакль – это версия, но мы посмотрим, как это будет развиваться. В пользу этой версии работает тот же самый телефонный звонок – не в полицию, на телеканал, нужна была сразу шумиха», – считает Дмитрий Егорченков.