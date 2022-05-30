В Москве пацифистка-эскортница сама пришла в полицию

30.05.2022  22:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Наталья Перова и Людмила Анненкова сфотографировались в воскресенье перед зданием МИД босиком в белых платьях измазанных красной краской.

СМИ-иноагенты представили фото как антивоенную акцию «Нам не отмыться от крови», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наталья Перова и Людмила Анненкова сфотографировались в воскресенье перед зданием МИД босиком в белых...

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Сегодня Перова была задержана полицией. Когда на нее составили протокол по статье за дискредитацию армии, те же СМИ стали глумиться над полицией за то, что там не смогли обосновать статью о незаконной акции, чтобы задержать «активистку».

Анненкова прибыла в участок, где находилась Перова, и написала «явку с повинной», в которой обозначила свои действия как акцию «против насилия на войне». В итоге ее задержали, а Перову отпустили.

Такое самопожертвование Анненковой объясняется просто: ей необходима любая реклама. В сети обнаружилась ее страничка, на которой «активистка» предлагает широкий спектр секс-услуг за умеренную плату. Клиентов “Людмила Сказочница” принимает на квартире, расположенной неподалеку от МИДа.

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