В Москве патриот и либерал сошлись на том, что поздравлять Зеленского пока бессмысленно

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Признание президентских выборов на Украине и поздравление Владимира Зеленского с победой со стороны России бессмысленны до тех пор, пока не выяснится – насколько окажется состоятелен комик и шоумен в качестве главы государства. Тем более – если Зеленский не справится с угрозами со стороны коррумпированной элиты и пойдёт у неё на поводу.

Об этом, сойдясь во мнении, заявили в эфире телеканала «Россия-1» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Константин Затулин и российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, Зеленский будет «за всё хорошее против всего плохого», но что такое хорошее, он будет определять, меряя температуру окружения, которое опять-таки не откуда-то с Марса спустилось, а выросло в этой стране, в этой политической элите. То есть, невольно человек, который пришёл эту элиту сменить и который стал символом того, что избиратели именно этого хотят, он не в состоянии этого сделать, потому что вокруг те люди, которые эту элиту представляют», – отметил в ходе дискуссии Константин Затулин.

«Что сейчас будет: естественно, та часть окружения Порошенко, которая имеет какой-то шанс, и та часть элиты Украины (пусть не друзей Порошенко, потому что избиратели отвергли не Порошенко, а всю элиту) будет стараться как-то пристроиться, перебежать… А вторая часть, которым преступления прошлого или их позиции не дают манёвра, они будут доказывать Зеленскому, что ничего не произошло, парень, у тебя никаких полномочий нет.

И у них будут для этого большие шансы, потому что ни тебе москаля повесить, ни еврея погубить, потому что Генпрокурор не хочет уходить, а для того, чтобы он ушёл, надо чтобы проголосовала Верховная Рада, депутатов которой у Зеленского нет. Премьер-министр может не захотеть уходить – ты имеешь право внести кандидатуру, но вначале надо уволить, а уволить могут депутаты Верховной Рады. Так, что мы выиграли? Вот этим будут постоянно макать Зеленского в это корыто, избиратели, естественно, будут разочаровываться», – добавил депутат.

При этом Сергей Станкевич напомнил, как в первые часы после объявления данных экзитполов Зеленский заявил, что устал и поехал пить шампанское, а только что проигравший выборы с совершенно разгромным счётом Порошенко произнёс с трибуны «речь победителя».

«Да, он (Порошенко – ред.) говорит, арифметически, действительно, выиграл мой оппонент, я эту арифметику признаю, но больше арифметики ничего не признаю. Дальше он славит свои достижения, те самые, которые привели его к поражению, он просто панегирик себе читает и говорит, что это всё, что было моими достижениями, я никому не отдам никогда-никогда-никогда. Мы сейчас зайдём в Верховную Раду и не позволим. Вы думаете, что вы кого-то победили – нет, мы никому не позволим тронуть мои достижения, против которых вы выступили.

То есть, фактически, он бросает вызов только что победившему президенту. И если этот, только что победивший президент, не услышит этот вызов, не поймёт, какой именно вызов ему бросили, и не найдёт адекватного ответа, то, пожалуй, нам, действительно, никуда не надо торопиться (с признанием выборов – ред.)», – заявил Станкевич.