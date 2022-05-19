В Москве переиздали книги о геноциде русских Галиции

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Новости Украины

В Москве состоялась презентация переизданных книг о геноциде русских Галиции в концентрационных лагерях Терезин и Талергоф.

«Это выпущенные издательством «Алетейя» «Талергофские альманахи», а также книга великого русского историка Ваврика «Терезин и Талергоф», первоначально изданные еще в 2002 году. Они документально описывают каждый факт, каждую жертву, каждую деталь первого геноцида в 20 м веке, геноцида русских Галицкой Руси. Терезин и Талегоф – это концентрационные лагеря для галицких русских, куда их отправили «Сичевые стрельцы» – униатские украинствуюшие боевики, созданные идеологом «украинства» львовским униатским митрополитом Андреем Шептицким», – напомнил ведущий презентацию эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

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Его коллега Иван Скориков отметил, что переизданные книги являются важным доказательством террористической сути украинства – от Талергофа до Одессы 2 мая 2014-го года и последующей карательной операции против русских Донбасса.

Фролов отметил, что стратегически важным является освобождение не только исторической Новороссии, но и освобождение Киева – места начала русской Церкви и нации.

«Враг спешит и особым цинизмом назначил лже-собор об отделении УПЦ от Московского Патриархата именно на именины Патриарха Кирилла 24 мая», – напомнил он.

Игумен Кирилл (Сахаров) отметил, что в краткосрочной перспективе сорвать отделение УПЦ от МП и лже-собор 24 мая может ультиматум 14 епархий УПЦ в Крыму, ЛДНР и на освобождённых территориях Новороссии и Сообожанщины. Им следует предупредить, что, в случае отделения УПЦ от Русской Церкви, они перейдут в прямое подчинение Патриарху Кириллу. Но реально спасти Русскую Церковь может только полное освобождение Харькова, Одессы и Киева, сказал Сахаров.

Общественник из Харькова Сергей Моисеев напомнил, что во времена Богдана Хмельницкого процесс освобождения южнорусских земель был не менее сложным

«Россия долго не решалась портить отношения с Западом из-за Малороссии. На памяти была недавняя польская интервенция. Семь лет Богдан Хмельницкий вел борьбу с Польшей, просил подданства у России, но получал отказ. Малороссия истекала кровью, но русские бояре тогда, как и сейчас, больше думали о западных санкциях и не верили в силу воссоединяемого русского народа. Но в 1653-м году патриарх Никон убедил Земский собор защитить южнорусский народ и объявить войну Польше. Сейчас тяжелая ситуация, но тогда в XVII-м веке изначально было еще хуже, тогда почти вся элита народа Малороссии ушла в унию, считая себя поляками. Но нашелся один человек, который хоть и закончил иезуитский колледж, но все ж не потерял связи с народом, и этого хватило, чтобы освободить от польского ига многострадальный южнорусский народ», – сказал Моисеев.