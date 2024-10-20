В Москве по иску белорусского посольства судят личного врага Лукашенко

Президент Белоруссии обид не забывает и не прощает. В уголовном кодексе республики даже есть даже целых две статьи, по каждой из которой можно получить до пяти лет тюрьмы за клевету в отношении главы государства или его оскорбление. И, если до Беломайдана 2020 года эти статьи использовались редко и избирательно, то сейчас в недрах белорусской пенитенциарной системы находятся, наверное, тысячи заключенных, осужденных по ним.

Но что делать, если обидчик находится в России, является ее гражданином, посадить его очень хочется, а Россия, как известно, своих не выдает даже в дружественные страны?

Политолог Андрей Суздальцев в России – уважаемый человек. До недавнего времени он работал на должности замдекана мировой экономики и мировой политики в НИУ ВШЭ. У российского государства к нему претензий нет – Суздальцев лоялен и поддерживает СВО.

В Белоруссии же самое мягкое, что можно услышать о российском политологе от государственной пропаганды – это «экстремист». Бывает, и вовсе на нецензурщину переходят. Суздальцев – враг Лукашенко. Враг личный и давний.

В Белоруссии, куда Суздальцев переехал в 1993 году на родину жены, Суздальцев провел 13 лет. Там занимался профессиональной деятельностью и, по его словам, «формировал пророссийскую оппозицию». Политолог критиковал Лукашенко за фактическое замораживание процессов союзной интеграции и потребительское отношение к России, неоднократно призывал «перестать кормить Лукашенко».

В 2006 году терпение «Батьки» не выдержало, и Суздальцева, имевшего российское гражданство, депортировали. Ради того, чтобы признать его «угрозой национальной безопасности Республики Беларусь», даже специально созвали находившийся на каникулах белорусский парламент.

С тех пор Суздальцев обосновался в Москве, но критиковать Лукашенко не перестал. Напротив, он стал делать это более системно и последовательно. Даже открыл специальный сайт «Политобоз» (он уже закрыт), на котором еженедельно выкладывал критическую аналитику по Белоруссии. Периодически, когда в отношениях между Москвой и Минском начинало «искрить», политолог появлялся в эфире российского телевидения и начинал «резать правду-матку». Суздальцев, пожалуй, даже перебарщивал, поддерживая противников Лукашенко, даже, если те были очевидными западными марионетками.

Проблемы у него появились после 2020 года, когда Россия поддержала Лукашенко в борьбе с оппозицией и, особенно после 2022, когда Лукашенко поддержал СВО, предоставив свою территорию в качестве плацдарма. С тех пор часть противоречий в отношениях между государствами была снята, в интеграционном процессе появилась динамика, а встречи между Путиным и Лукашенко стали проходить с невиданной прежде частотой. Не исключено, что одной из взаимных уступок, обсуждавшихся на этих встречах, и стал вопрос по Суздальцеву, чья позиция по белорусскому вопросу могла тяготить уже и Москву.

Впрочем, это уже предположения, но, как бы то ни было, в 2021 году Суздальцев был уволен из ВШИ. Позже его на работе восстановили, однако сейчас 63-летний ученый, по некоторым данным, является просто пенсионером. 9 февраля в своем телеграм-канале он писал, что обновлять канал не сможет потому, что «есть проблемы». В апреле некоторые телеграм-каналы сообщили об аресте Суздальцева, но сам он вскоре эту информацию опроверг и назвал провокацией.

И вот – суд. По иску белорусского посольства было возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.5 УК РФ за клевету. Суд над Суздальцевым должен был начаться 15 октября, но заседание перенесено на 7 ноября из-за неправильно оформленной повестки. Сам политолог находится на свободе, наказание по этой статье – от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Независимо от отношения к Лукашенко и Суздальцеву, происходящее – опасный прецедент. Никогда еще в России не судили граждан за критику лидеров иностранных государств. Если осудят Суздальцева, никто из критиков Лукашенко, живущих в России, не сможет чувствовать себя в безопасности. А где Лукашенко – там же Токаев и прочие. Может, нам и Байдена запретят маразматиком называть?