С поддержкой не густо: в Москве на защиту ЛГБТ вышла лишь малолетняя одиночка
В Москве прошла акция в защиту ЛГБТ-ценностей, в которой, впрочем, принял участие лишь один человек.
Речь идет о несовершеннолетней Анне Сливе, котоаря стала с плакатом «Любовь не экстремизм» на Арбате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня очень злит, что наше государство решает за нас, как нам жить. Это называется клерикализм. Я родилась в 2005 году, и я толком не видела, как бывает по-другому. Но я совершенно точно уверена, что никто не может указывать мне и вам кого любить», – заявила она.
Поводом для пикета стало рассмотрение в Верховном суде РФ иска Минюста о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией.
По словам малолетней одиночки, российская власть якобы «пытается поднять свои рейтинги и отвлечь внимание от длящейся уже полтора года войны».
Она прогнозирует, что Россию ждет отмена абортов, не верит, что будет принята уголовная статья за мужеложство, поскольку законов, что «преследовать ЛГБТ-активистов хватает».
Судя по ролику, прохожие отнеслись к пикету равнодушно. Не трогала Сливу и полиция.
Спасибо!
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