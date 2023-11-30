С поддержкой не густо: в Москве на защиту ЛГБТ вышла лишь малолетняя одиночка

Олег Кравцов.  
30.11.2023 09:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЛГБТ, Москва, Россия


В Москве прошла акция в защиту ЛГБТ-ценностей, в которой, впрочем, принял участие лишь один человек.

Речь идет о несовершеннолетней Анне Сливе, котоаря стала с плакатом «Любовь не экстремизм» на Арбате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве прошла акция в защиту ЛГБТ-ценностей, в которой, впрочем, принял участие лишь один...

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«Меня очень злит, что наше государство решает за нас, как нам жить. Это называется клерикализм. Я родилась в 2005 году, и я толком не видела, как бывает по-другому. Но я совершенно точно уверена, что никто не может указывать мне и вам кого любить», – заявила она.

Поводом для пикета стало рассмотрение в Верховном суде РФ иска Минюста о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией.

По словам малолетней одиночки, российская власть якобы «пытается поднять свои рейтинги и отвлечь внимание от длящейся уже полтора года войны».

Она прогнозирует, что Россию ждет отмена абортов, не верит, что будет принята уголовная статья за мужеложство, поскольку законов, что «преследовать ЛГБТ-активистов хватает».

Судя по ролику, прохожие отнеслись к пикету равнодушно. Не трогала Сливу и полиция.

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