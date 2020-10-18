В Москве подивились глупой Зе-дипломатии

18.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Официальная позиция Киева по протестам в Белоруссии и конфликту в Нагорном Карабахе крайне неконструктивна и вредна для самой Украины.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил известный политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я удивляюсь позиции украинской дипломатии и по Белоруссии, и по этому конфликту (в Нагорном Карабахе – прим. ред.). Замечательная возможность отделаться красивыми фразами за мир и стабильность, зачем надо так?

Особенно с Белоруссией – никуда Украина не денется от Белоруссии, там теснейшие связи. Какого, извините, дьявола, надо занимать позицию, которая заведомо отсекает?

По Азербайджану я понимаю логику: «У нас территории отобрали, там тоже». Но тут оказались как бы на стороне против ЕС, потому что ЕС скорее осуждает Турцию. В общем, конечно, вопрос», – сказал Лукьянов.